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فن

شاهد .. وفاء عامر تستعرض مهارتها في الجزارة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:55 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة وفاء عامر فيديو جديدا عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 

وظهرت وفاء عامر وهي تقطع اللحم وعلقت  قائلة: وانا جزارة وبقطع اللحمة .

وانضمت الممثلة وفاء عامر مؤخرا إلى حملة "لا للإهانة"، التي أطلقها الإعلامية بسمة وهبة، للحد من ظاهرة إهانة الشخصيات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.  

وظهرت وفاء عامر مع بسمة وهبة في فيديو وهما ترتديان الكمامات الطبية عبر "انستجرام ". 

وقالت وفاء عامر: "كل اللي في إيده حتة موبايل بخمسة صاغ، يتعدى على أي حد ويتهم الناس بالباطل، وبطالب حكومة بلدي تحميني كـ سِت، لو حد بص لي أقدر أظبطه".

وشاركت وفاء عامر مؤخرا في بطولة مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسرى الفخراني، يحكى عن 5 حكايات وهم  "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيرى عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور.
شاهد .. وفاء عامر تستعرض مهارتها في الجزارة
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