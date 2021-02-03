ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بانون يشارك في جزء من مران الأهلي قبل مواجهة الدحيل القطري

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:51 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
شارك بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في جزء من مران أبناء الرداء الأحمر مساء اليوم بملعب جامعة قطر.

وظهر بانون بشكل جيد في الجزء الذي شارك به وسوف يخضع لجلسات تأهيلية ليكون جاهز لمواجهة الدحيل القطري مساء غد.

وتعرض بانون للإصابة في كاحل القدام مساء أمس بعد تدخل قوي من صلاح محسن مهاجم الفريق  وخضع لأشعة ولكنه تماثل للشفاء نسبيًا.

ويلتقي الأهلي مع الدحيل القطري في السابعة والنصف مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

موقف محمد هاني من مباراة الدحيل القطري بمونديال العالم

الأهلي في المونديال| الفريق يؤدي مرانه الرابع بمشاركة جميع اللاعبين

الأهلي في المونديال غدا.. مؤتمر لـ موسيماني للحديث عن مباراة الدحيل بالفيديو كونفرانس

خاص.. تفاصيل جديدة في إصابة بدر بانون خلال تدريب الأهلى قبل مواجهة الدحيل

خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل في مونديال الأندية

مؤتمر صحفي لموسيماني والشناوي اليوم بالدوحة

ترشيحاتنا

خلال 24 ساعة.. دولة عربية تتخطى الـ 3000 إصابة بكورونا

مفاجأة.. دولة تسجل 300 مليون إصابة بفيروس كورونا

وزير الاتصالات يعلن خبرا سارا للمواطنين بخصوص الإنترنت في المحافظات

حكم التفضيل بين الأبناء في الهبة والعطايا.. الإفتاء: جائز في هذه الحالات

اتشاح بالسواد وحزن.. الآلاف في العراق يشيعون جثمان مواطن مصري.. شاهد

دخل فيه 3 أهداف في 6 دقائق.. تامر أمين: شريف إكرامي حقق رقم قياسي النهارده

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنقاص الوزن الأبرز.. فوائد لن تصدقها لتناول الصنوبر

تفاصيل حلقة محمد أنور وكريم عفيفي وعمر كمال في برنامج "ليلة الخميس"

لمرضى السكري.. فوائد غير متوقعة لتناول الحلبة في الصباح