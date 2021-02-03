400 عارض بإجراءات احترازية.. التضامن تكشف تفاصيل معرض ديارنا للحرف التراثية

قال خالد البكساوي، مستشار وزيرة التضامن للتسويق والمعارض، إن معرض "ديارنا" للحرف اليدوية التراثية سيتم عقده فى الفترة من 15 فبراير حتى 25 فبراير بمشاركة الجمعيات والأسر الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر.





وأكد "البكساوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن معرض ديارنا يقوم بعرض المنتجات التراثية الحرفية التي تتحدث عن مصر، لافتا إلى أنه سيكون فى منطقة جديدة للرواج له وتم تقسيم عدد العارضين لمجموعتين كل منهم 200 عارض.





وقال إن المعرض فى منطقة المطاعم على مساحة 3 آلاف متر ويعطى الفرصة لـ 200 عارض بتوفير مساحات كبرى لهم من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا من حيث التباعد الاجتماعى ، والتعقيم وصرف كمامات طبية مجانا.





وأشار إلى أن معرض "ديارنا" الحالى تم تقسيمه لمعرضين تطبيقا للإجراءات الاحترازية كورونا، لافتا إلى أن أهم ما يميز الدورة الحالية هو الرواج الأكثر للمعرض عن طريق الوسائل الإعلانية فى مناطق 6 أكتوبر والتجمع الخامس.



