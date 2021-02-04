ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

محافظو القاهرة والجيزة والقليوبية: عربات الطعام المتنقلة دعم للشباب

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:43 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح-عدسة:خالد مشعل
أكد محافظوا القاهرة والجيزة والقليوبية، أهمية قانون عربات الطعام المتنقلة  فى دعمه للشباب من خلال توفير فرص عمل لهم، والحد من البطالة، وإدخال موارد جديدة للوحدات المحلية، وتوافقوا على أهمية تحديد أماكن تخصص لهذه العربات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب،  مساء أمس الأربعاء، برئاسة النائب محمد كمال مرعى،  لمناقشة كيفية الاستفادة من مشروعات عربات الطعام المتنقلة وتطبيق القانون الخاص بوحدات بتنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة، ودور ذلك فى دعم المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب، بحضور نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبحضور محافظى القاهرة والجيزة والقليوبية، وممثل هيئة الاستثمار، وآخرون

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على أهمية وجود خريطة استثمارية للدولة كلها متمثلة تحت مظلة هيئة الاستثمار، وتوزع طبقا لاحتياجات وطبيعة كل مكان، كما أشار إلى أهمية مشروعات عربات الطعام المتنقلة فى دعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

وقال محافظ القاهرة: "الشباب يحتاج الكثير لكن لازم ننظم له آلية التعاون، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، يقدم دعم كبير للشباب فى المشروعات المتوسطة والصغيرة، ويستفيد منها صغار المستثمرين"، لافتا إلى أن محافظة القاهرة فى حاجة لتوسيع المناطق الصناعية خارجها، متابعا: "بعض الأنشطة لها تأثير سلبى خطير على البيئة، خاصة فى ظل الحرائق، ولابد من نقل الورش والمصانع خارج القاهرة، حتى لا تؤثر على الشكل الحضارى".

بدوره، قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن مشروعات عربات الطعام المتنقلة مهمة وتساهم فى تخفيض البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، وزيادة الإيرادات.

وتابع المحافظ: "لم نبدأ المشروع فى المحافظة، ولكن لدينا أماكن نجهزنها لتخصيصها لعربات الطعام المتنقلة، فلدينا مشروع الممشى ننقل فيه كل العربات المتنقلة، لأنها متسببة فى ازدحام شديد، كما نهتم باستغلال الأصول غير المستغلة، وتوفير مشروعات لتوظيف الشباب، وبدأنا التنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، ولدينا محور بنها شبر الحر خلق مساحة 15 ألف متر ستقام عليها مشروعات أسواق وغيرها، توفر لفرص استثمارية مهمة".

من جانبه، قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة: "لتلبية طموحات القطاع الأكبر من المواطنين وهم الشباب، لازم يكون عندنا خريطة استثمارية واضحة ومحددة، لها مظلة، هيئة الاستثمار أو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ويكون لدينا رؤية واضحة".

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة رصد مبالغ بمليارات الجنيهات لصالح مشروعات الشباب، وحقق فوائد عديدة من توفير فرص عمل والحد من البطالة وغيرها.

وتابع المحافظ: "بالنسبة لموضوع عربات الطعام المتنقلة، ليس لدينا أماكن انتظار للعربيات، مسببة لنا إرهاق كبير، وقولنا بدلا من عربات طعام متنقلة تكون لها أماكن ثابتة ومحددة تتوافر فيها البنية التحتية، وسننفذ هذا المشروع قريبا فى محافظة الجيزة".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بتكلفة 52 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يشهد تسليم عقود تنفيذ مشروعات تنمية المجتمع

القوى العاملة بالشرقية تنفذ ورشة عمل للمتدربات بقسمي التفصيل والحياكة

خلال عام 2020.. "مشروعك" المنوفية ساهم في تنفيذ ما يزيد عن 1000 مشروع للشباب

توفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب في قنا خلال العام الماضى

بقيمة 273 مليون جنيه.. تنمية المشروعات بالشرقية يقدم قروضاً لتمويل 10 آلاف مشروع

لمواجهة كورونا.. فض سرادق عزاء وتغريم 15 مواطنا وغلق محلين بالشرقية

ترشيحاتنا

قرار جمهوري بالموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

وسط تجاهل والدتها.. أب يتسبب في مصرع رضيعة عمرها 8 أسابيع بسلوكه العنيف

40 دقيقة تأخيرات.. السكة الحديد تعلن موقف تهديات القطارات اليوم الخميس

وقف الأنشطة الترفيهية وغلق دور السينما.. قرارات عاجلة جديدة في السعودية لمكافحة كورونا

حسام غالي: أرفض بدء الأهلي بالشحات أمام الدحيل.. ومعلول وطاهر وأفشة يصنعون الفارق

باستخدام زجاجات المياه.. تمارين رياضية للحصول على جسم رشيق.. فيديو

Advertisements

بعد رفع دعوى قضائية ضده .. المذيع العراقي يفتح النار على رانيا يوسف: لدي رسائل خاصة بيننا

وزيرا السياحة والآثار والصحة يلقيان بيانهما أمام البرلمان حول تنفيذ برنامج الحكومة .. اليوم

في ذكرى ميلاده.. قصة نهاية حياة عماد عبد الحليم المأساوية على الرصيف

تعرضت لهجوم شرس .. ممثلة شهيرة تعلن رغبتها في الإنجاب بدون زواج

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

بعد سنوات من اعتزاله.. حسام غالي يرد على سؤال من خليفته في الملاعب؟

كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري والقنوات الناقلة لها

ابرز تعديلاته 6 أشهر حبس و300 جنيه غرامة..البرلمان يناقش قانون المرور الأسبوع المقبل

وقف الأنشطة الترفيهية وغلق دور السينما.. قرارات عاجلة جديدة في السعودية لمكافحة كورونا

نجم الزمالك السابق يكشف سبب هجوم أحمد بلال على مصطفى محمد

زوج رانيا فريد شوقي يفاجئها بمناسبة نجاح شخصية تباهي

بـ حبل .. شاهد لحظة إخراج تمساح طوله 3 أمتار من حمام سباحة بمنزل سكني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحيي اليوم العالمي للسرطان.. البداية تعود لعام 2000 وهذه قصته وأهدافه

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

في مثل هذا اليوم 4 فبراير .. حادثة قصر عابدين 1942 وإطلاق موقع فيسبوك