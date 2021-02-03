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أستاذ مناعة بواشنطن يفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا .. فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:07 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور أشرف الفقى، أستاذ الأبحاث الإكلنيكية والمناعة بواشنطن، إنه تم نشر نتائج تجارب المرحلة الثالثة من لقاح سبوتنيك الذى تتجاوز فعاليته 90 %. 

وأضاف الفقى ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن العالم توصل حتى الآن لـ 7 لقاحات لمواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن الكفاءة الخاصة باللقاحات التى تم التوصل لها تتفاوت بين شريحة عمرية وأخري. 

ولفت، إلى أن الشريحة العمرية الكبيرة عندما تتلقى لقاح كورونا يكون له تأثير عليها، ولكن هناك بعض الدول تعطى اللقاحات لجميع المواطنين ومنها بريطانيا مضيفا: " بريطانيا أجازت لقاح أسترازينيكا لكل الأعمار".

وأشار إلى أن أوروبا لم تجز أسترازينيكا لكل الفئات العمرية، وبعض دول الإتحاد الأوروبي تحفظت على لقاح أسترازينيكا.

وأوضح، أن تقنية لقاحي فايزر ومودرنا جديدة ولم تستخدم فى اللقاحات سابقًا.

وقال إن 3 أعضاء من الكونجرس الأمريكي أصيبوا بفيروس كورونا رغم تلقى اللقاح الخاص بكورونا " فايزر"، لا يوجد لقاح بكفاءه 100%.

وكشف أن الازدحام الذى حدث فى ليلة اقتحام  الكونجرس كان سببا فى اصابة أعضاء الكونجرس الثلاثة بكورونا.

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