ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يعلن بدء تطوير قواعده العسكرية غرب السعودية

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:57 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" بيل أوربان عن بدء تطوير العديد من القواعد العسكرية في غرب السعودية لتكون قواعد طوارئ لوجستية للإمدادات.

وقال أوربان في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" إن خطة إعداد قواعد الإمداد والخدمات اللوجستية تمت صياغتها بعد هجوم بصواريخ كروز والطائرات بدون طيار على العاصمة السعودية الرياض.

وأضاف أن القيادة المركزية للجيش الأمريكي التي تولت مؤخرا المسؤولية، تعمل على تطوير العديد من القواعد العسكرية في غرب السعودية والتي ستكون بمثابة قواعد طوارئ لوجستية للإمدادات.

وتابع أن القيادة السعودية دفعت مقابل التحسينات التي أدخلت على القواعد، وتابع: "هذا مخطط طارئ للإجراءات التي من شأنها ضمان الوصول الآمن للجيش، ولا ينبغي تفسيرها على أنها زيادة للوجود الأمريكي في المنطقة".

وزار قائد "سنتكوم" الجنرال كينيث ماكنزي بعض هذه القواعد الأسبوع الماضي، وأعلن أنه تم نقل القوى العاملة والطائرات والأسلحة إلى القواعد لاستكشاف كيفية استخدامها كمراكز لوجستية للطوارئ، ويقوم بفحص مراكز إضافية.

وتشمل القواعد ميناء الملك فهد وقاعدة الملك فيصل الجوية في تبوك وقاعدة الملك فهد بالطائف. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ردا على مقتل عالِمها النووي.. أمريكا: إيران قد تضرب إسرائيل

خوفًا من إيران.. تحركات أمريكية فوق الخليج العربي.. تفاصيل

إيران تهدد بـ "رد ناري" بعد رحلة القاذفات النووية الأمريكية حول أراضيها

ماذا يحدث بالمنطقة.. قرار أمريكي مفاجئ بشأن الخليج العربي

البنتاجون: السعودية ركيزة مهمة لهيكل الأمن الإقليمي

إجراء روتيني مؤقت.. البنتاجون يعلق على قرار إدارة بايدن تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية

ترشيحاتنا

عاجل.. التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية

سعر الفائدة بالبنوك.. اليوم أول قرارات لجنة سياسات البنك المركزي

الرئيس السيسي: أتوجه بدعوة عامة للعمل من أجل نشر السلام وإعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي

فى الذكرى الأولى لرحيلها.. عدد زيجات نادية لطفى

زوج رانيا فريد شوقي يفاجئها بمناسبة نجاح شخصية تباهي

بـ حبل .. شاهد لحظة إخراج تمساح طوله 3 أمتار من حمام سباحة بمنزل سكني

Advertisements

بسبب السيول.. المرور تغلق طريق فيران - أبو رديس أمام السيارات

الأرصاد: منخفض جوي اليوم وأمطار على 34 منطقة بالجمهورية

مطالب برلمانية بمنح متضرري عقار الدائرى المحترق شققا مجانية

ابرز تعديلاته 6 أشهر حبس و300 جنيه غرامة..البرلمان يناقش قانون المرور الأسبوع المقبل

في ذكرى ميلاده.. قصة نهاية حياة عماد عبد الحليم المأساوية على الرصيف

الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لرئيس الوزراء

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

أخبار الفن.. حقيقة تدهور حالة حورية فرغلى.. المذيع العراقى يفتح النار على رانيا يوسف.. ممثلة ترغب فى الإنجاب بدون زواج

بعد سنوات من اعتزاله.. حسام غالي يرد على سؤال من خليفته في الملاعب؟

فى ذكرى رحيله.. قصة حبس مجدى وهبة فى قضية مخدرات وعدد زيجاته

وزيرا السياحة والآثار والصحة يلقيان بيانهما أمام البرلمان حول تنفيذ برنامج الحكومة .. اليوم

فى الذكرى الأولى لرحيلها.. عدد زيجات نادية لطفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحيي اليوم العالمي للسرطان.. البداية تعود لعام 2000 وهذه قصته وأهدافه

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

في مثل هذا اليوم 4 فبراير .. حادثة قصر عابدين 1942 وإطلاق موقع فيسبوك