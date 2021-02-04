أشهر سيارة الـ SUV كوري.. سعر سيارة كيا سبورتاج موديل 2012

تعتبر كيا سبورتاج من أفضل سيارات الـ SUV، واحدة من سيارات الجيل الثالث لشركة كيا موتورز، وهي إحدى شركات هيونداي كيا للسيارات ،ويحدد سعر كيا سبورتاج 2012 في سوق المستعمل ابتداء 275 ألف مصري .
مواصفات كيا سبورتاج 2012
تتمتع السيارة بمحركين الأول سعته تصل إلى 1.6 لتر ، ويعمل المحرك بقوة دفع قدرها 140 حصان ، ويصل فيها إلى 6300 لفة في الدقيقة الواحدة ،أما المحرك الثاني فتبلغ سعته 2 لتر ، ولكن يعمل بقوة دفع 166 حصان ،ليصل وقتها إلى 6300 لفة في الدقيقة، بالإضافة إلى أن علبة التروس.
كما تعمل السيارة بقوة الدفع الرباعي ، ويصل طولها إلى 4 متر ، ونصف تقريبا مع عرض 1.88 متر ، ولكن ارتفاع السيارة على الأرض فيصل إلى 1.64 متر.
أما وزن السيارة فيصل إلى 1469 كيلو جرام ، وهذا يجعلها ثابتة أثناء السير بها على الطرق المختلفة ،وتأتي السيارة بـ6 سرعات مختلفة ، ويعمل ناقل السرعات بها أوتوماتيكيًا، وتوجد وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، لحمايتهم من أي خطر أو ضرر للرأس وقت التصادم أثناء السير.
مواصفات كيا سبورتاج 2012
تتمتع السيارة بمحركين الأول سعته تصل إلى 1.6 لتر ، ويعمل المحرك بقوة دفع قدرها 140 حصان ، ويصل فيها إلى 6300 لفة في الدقيقة الواحدة ،أما المحرك الثاني فتبلغ سعته 2 لتر ، ولكن يعمل بقوة دفع 166 حصان ،ليصل وقتها إلى 6300 لفة في الدقيقة، بالإضافة إلى أن علبة التروس.
كما تعمل السيارة بقوة الدفع الرباعي ، ويصل طولها إلى 4 متر ، ونصف تقريبا مع عرض 1.88 متر ، ولكن ارتفاع السيارة على الأرض فيصل إلى 1.64 متر.
أما وزن السيارة فيصل إلى 1469 كيلو جرام ، وهذا يجعلها ثابتة أثناء السير بها على الطرق المختلفة ،وتأتي السيارة بـ6 سرعات مختلفة ، ويعمل ناقل السرعات بها أوتوماتيكيًا، وتوجد وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، لحمايتهم من أي خطر أو ضرر للرأس وقت التصادم أثناء السير.