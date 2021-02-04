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مرأة

لو كنتي حامل.. احترسي من أسباب جفاف الجلد

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:15 م
لو كنت حامل احترسي
لو كنت حامل احترسي من أسباب جفاف الجلد
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أسماء عبد الحفيظ

يحتاج جسمك إلى المزيد من السوائل عندما تكونين حاملًا لتحسين حجم الدم وتمرير الأكسجين، وقد يؤدي نقص الماء أو الجفاف أثناء الحمل إلى جفاف بشرتك.

قد تؤدي التغيرات في درجات الحرارة والطقس ، مثل الرطوبة وتدفق الهواء ، إلى جفاف الجلد أيضًا. يحدث هذا عادة خلال فصل الصيف.

يمكن أن تؤدي المستويات الهرمونية المتقلبة أثناء الحمل إلى إضعاف أو إتلاف الحاجز الهيدروليبيدي الذي يحمي سطح بشرتك. وقد يؤدي ذلك إلى تبخر الماء من الجسم مما يؤدي إلى جفاف الجلد.

قد يؤدي التنظيف أو الغسيل المفرط للجلد إلى إضعاف الحاجز الواقي وجفاف بشرتك. تميل النساء الحوامل ذوات البشرة الدهنية إلى غسل الوجه مرارًا وتكرارًا ، وهو ما يجب تجنبه.

إذا كنت تعانين من قصور الغدة الدرقية أثناء الحمل ، فقد يكون جلدك حاكًا وسميكًا وجافًا .

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين أ في النظام الغذائي للحمل إلى جفاف وتقشر الجلد . لذلك ينصح الأطباء بتناول أطعمة مغذية للغاية أثناء الحمل.

قد يؤدي شد الجلد فوق بطنك أيضًا إلى جفاف بشرتك ويؤدي إلى التقشر والحكة. ومع ذلك ، فهو مؤقت ويمكن علاجه بسهولة، في بعض الأحيان ، قد يصبح جفاف الجلد أثناء الحمل مشكلة معقدة لبعض النساء.


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