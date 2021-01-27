حيلة مجربة تخلصك من غثيان الصباح أثناء الحمل



تمتلك أوراق النعناع نشاطًا قويًا مضادًا للأكسدة و الفيروسات ، ومضادات الأورام كما أن له تأثير مريح على أنسجة الجهاز الهضمي والجهاز العصبي المركزي إليك فوائد شاي النعناع أثناء الحمل يقدمها موقع بولد سكاى الهندى





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1. يخفف غثيان الصباح





تشير إحدى الدراسات إلى أن رائحة النعناع فعالة للغاية في تحسين الغثيان والقيء. كما أن المستويات العالية من مضادات الأكسدة في الشاي تساعد في توفير العديد من الفوائد للطفل والأم.





2. قد يعالج الحكة









3. يعالج حرقة المعدة

الحموضة المعوية تزداد مع عمر الحمل أي من 22٪ في الثلث الأول من الحمل ويستخدم شاي النعناع لعلاج العديد من حالات حرقة المعدة المرتبطة بالحمل والأعراض التالية مثل الانتفاخ وآلام المعدة. كما أنه يستخدم كعامل استرخاء لتهدئة أنسجة المعدة ومشاكلها.





4. قد يعالج الصداع







تشير إحدى الدراسات إلى أن استخدام زيت النعناع عن طريق الأنف فعال في تقليل شدة وتكرار الصداع.







5. قد يسبب الإجهاض:







شاي النعناع قد يزيد من تدفق الدم إلى منطقة الحوض والرحم ، مما يؤدي إلى حدوث الحيض والتسبب في الإجهاض







6.الإجهاض.







قد يسبب آثارًا ضائرة: يمكن أن يسبب الشاي المصنوع من أوراق النعناع أحيانًا آثارًا ضارة على النساء الحوامل المصابات بحالات موجودة مسبقًا مثل ارتجاع المريء أو فتق الحجاب الحاجز أو حصوات الكلى.

