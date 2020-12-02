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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول شاي النعناع؟

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:20 م
شاي النعناع
شاي النعناع
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هاجر هانئ
النعناع من الأعشاب التي يستخدمها الكثير من الأشخاص من أجل النكهة وخصائصه الطبية، يستخدم النعناع كعامل منكه في مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الحلوى ، والنعناع ، ومعجون الأسنان ، وما إلى ذلك، كما يستخدم النعناع لصنع زيت النعناع وشاي النعناع، يستهلك شاي النعناع بشعبية في جميع أنحاء العالم لما له من فوائد صحية عديدة ونكهة النعناع المنعشة.

يصنع شاي النعناع عن طريق نقع أوراق النعناع في الماء الساخن، حيث تحتوي الأوراق على العديد من الزيوت الأساسية  مثل المنثول والمنثون والليمونين التي يتم إطلاقها عند نقعها في الماء الساخن، تمنح هذه الزيوت العطرية شاي النعناع نكهته المنعشة.

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- يخفف من مشاكل الجهاز الهضمي
 لطالما استخدم النعناع كعلاج لمشاكل الجهاز الهضمي ، مثل الغازات والانتفاخ واضطراب المعدة، أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن النعناع يريح الجهاز الهضمي وقد يخفف آلام البطن، لذلك  شرب شاي النعناع قد يخفف من مشاكل الجهاز الهضمي.

- يدعم رائحة الفم المنعشة
 يستخدم النعناع كمعطر للنفس لمنع رائحة الفم الكريهة ، ولهذا يتم استخدامه كنكهة في غسول الفم ومعجون الأسنان والعلكة، يمتلك النعناع خواصًا مضادة للبكتيريا تساعد على قتل البكتيريا التي تسبب ترسبات الأسنان وأمراض اللثة وتساعد في الحفاظ على رائحة الفم الكريهة.

- يقلل من احتقان الأنف
 شاي النعناع يساعد في تحسين تدفق الهواء في الأنف إذا كان لديك انسداد بالأنف بسبب البرد والحساسية، وذلك لأن النعناع يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والالتهابات التي يمكن أن تساعد في التخفيف من نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي العلوي الأخرى، يمكن أن يساعد استنشاق بخار شاي النعناع الذي يحتوي على المنثول  في تخفيف احتقان الأنف.

- يخفف من صداع التوتر
 شرب شاي النعناع يساعد على استرخاء العضلات وتخفيف الآلام الناتجة عن صداع التوتر، يحتوي النعناع على المنثول الذي يساعد على زيادة تدفق الدم ويوفر الإحساس بالبرودة مما يساعد على تقليل الألم.

-  يعزز الطاقة
 شرب شاي النعناع  يزيد من مستويات الطاقة ويقلل التعب بما أن النعناع يحتوي على المنثول  فإن استنشاق رائحة شاي النعناع سيساعد على تحسين مستويات الطاقة وتقليل التعب أثناء النهار.

- يخفف آلام الدورة الشهرية
 أظهرت العديد من الدراسات فعالية مستخلص النعناع في تسكين آلام الدورة الشهرية، يحتوي النعناع على المنثول الذي قد يساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية وتشنجاتها ، لذا فإن شرب شاي النعناع قد يقلل من آلام الدورة الشهرية.

- يحسن النوم 
الشاي بالنعناع خالٍ من الكافيين لذا شربه قبل النوم سيساعد على تحسين نومك، يعمل النعناع أيضًا على ارتخاء العضلات مما يعني أن تناول شاي النعناع سيساعد على استرخاء عضلاتك ، مما يجعلك تنام بشكل أفضل.

- يقلل من الحساسية الموسمية 
يحتوي النعناع على حمض روزماريني  وهو مركب نباتي مرتبط بتقليل أعراض الحساسية مثل حكة العين وسيلان الأنف والربو، وجدت دراسة نشرت في النشرة البيولوجية والصيدلانية أن النعناع قد يكون فعالًا في التخفيف من أعراض التهاب الأنف التحسسي للأنف ، والمعروف أيضًا باسم حمى القش.

كيف تصنع شاي النعناع؟
 قم بغلي كوبين من الماء
 أطفئي النار وأضيفي حفنة من أوراق النعناع الممزقة إلى الماء. 
اتركه ينقع لمدة 5 دقائق.
 صفي الشاي واشربه. 

متى يجب أن تشرب شاي النعناع؟
 يمكن لأي شخص أن يشرب شاي النعناع طوال اليوم لأنه خالٍ من الكافيين، اشرب شاي النعناع بعد الوجبات للمساعدة على الهضم  أو بعد الظهر لزيادة مستويات الطاقة لديك أو قبل النوم لمساعدتك على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل.
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