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لعشاقه .. طرق حفظ النعناع طازجا طول العام

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:55 ص
حفظ النعناع طازج
حفظ النعناع طازج
أسماء عبد الحفيظ

لعشاق تناول الشاى بالنعناع، وتناول مشروب النعناع الأخضر الطازج، يمكنكم الاحتفاظ به طول العام طازجا، باتباع هذه الطرق التالية. 

وكشفت الشيف نجلاء الشرشابى عن طريقة حفظ النعناع الطازج.

حفظ النعناع الأخضر:

الطريقة الأولى:
- تغسل أوراق النعناع الطازجة جيدًا للتخلص من بقايا الطين بها.
- تصفى أوراق النعناع وتقطع الأوراق عن الساق.
- تلف أوراق النعناع بمناديل ورقية مبللة أو يقسم إلى حزم لتلف إذا كانت كمية كبيرة.
- يوضع النعناع المغلف بالمناديل في علب بلاستيكية محكمة الغلق في الثلاجة.
- تحفظ هذه الطريقة على النعناع طازج ولكن يجب استخدامه خلال أيام من شراؤه وحفظه.

الطريقة الثانية:
- تغسل أوراق النعناع الطازجة جيدًا.
- تصفى أوراق النعناع وتقطع الأوراق عن الساق.
- توضع أوراق النعناع في قوالب الثلج وتغطى بالماء ويحفظ في الفريزر.
- هذه الطريقة تحافظ على النعناع طازجا مع إمكانية إضافته للعصائر مباشرة مما يعطي نكهة مميزة مع برودة الثلج الرائعة.

حفظ النعناع الجاف:
- يغسل النعناع ويجفف.
- يحفظ النعناع الجاف في برطمان زجاجي نظيف وجاف.
- يغلق البرطمان ويحفظ في المطبخ بدرجة حرارة الغرفة بعيدًا عن مصادر الرطوبة أو مياه حتى لا يتلف.
- تخزين النعناع المجفف يحفظه لعدة أشهر ليستخدم حسب الرغبة.

ملحوظة:
- يجب الانتباه للتخلص من النعناع الطازج عندما يتحول إلى اللون البني الداكن مصاحبة للزوجة لأنه بذلك بدأ في التلف والتعفن.
- مهما كانت طريقة التخزين، يفضل استخدام النعناع الأخضر خلال عدة أيام من تاريخ الشراء.

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