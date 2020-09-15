طرق مختلفة لحفظ النعناع طازجًا دائما

النعناع الأخضر الطازج، أحد الأعشاب المميزة التي يمكن استخدامها بعدة أشكال، سواء في تحضير الطعام، أو في المشروبات والعصائر المختلفة، ونظرا لتواجده وتوافره في الأسواق خلال هذه الفترة؛ نتعرف معًا على طرق مختلفة لحفظ النعناع سواء طازج أو مجفف، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي .

حفظ النعناع الأخضر:

الطريقة الأولى:



- تغسل أوراق النعناع الطازجة جيدًا للتخلص من بقايا الطين بها.

- تصفى أوراق النعناع وتقطع الأوراق عن الساق.

- تلف أوراق النعناع بمناديل ورقية مبللة أو تُقسم إلى حزم لتلف إذا كانت كمية كبيرة.

- يوضع النعناع المغلف بالمناديل في علب بلاستيكية محكمة الغلق في الثلاجة.

- تحافظ هذه الطريقة على النعناع طازجا ولكن يجب استخدامه خلال أيام من شرائه وحفظه.







الطريقة الثانية:

- تغسل أوراق النعناع الطازجة جيدًا.

- تصفى أوراق النعناع وتقطع الأوراق عن الساق.- توضع أوراق النعناع في قوالب الثلج وتغطى بالماء ويحفظ في الفريزر.- هذه الطريقة تحافظ على النعناع طازجا مع إمكانية إضافته للعصائر مباشرة مما يعطي نكهة مميزة مع برودة الثلج الرائعة.



حفظ النعناع الجاف:



- يغسل النعناع ويجفف.

- يحفظ النعناع الجاف في برطمان زجاجي نظيف وجاف.

- يغلق البرطمان ويحفظ في المطبخ بدرجة حرارة الغرفة بعيدًا عن مصادر الرطوبة أو مياه حتى لا يتلف.

- تخزين النعناع المجفف يحفظه لعدة أشهر ليستخدم حسب الرغبة.

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ملحوظة:

- يجب الانتباه للتخلص من النعناع الطازج عندما يتحول إلى اللون البني الداكن مصاحبة للزوجة؛ لأنه بذلك بدأ في التلف والتعفن.

- مهما كانت طريقة التخزين، يفضل استخدام النعناع الأخضر خلال عدة أيام من تاريخ الشراء.