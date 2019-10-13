لهذه الأسباب.. تناول كوب نعناع في اليوم

نصح الدكتور خالد يوسف خبير التغذية، علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتناول كوب من النعناع في اليوم، مؤكدا أنه يعد من أهم الاستخدامات العلاجية لعشبة النعناع الأخضر هو أنه يعالج جميع الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي.



فوائد تناول كوب من النعناع في اليوم:



١- ملين للأمعاء ومرطب للمعدة ومكافح للجراثيم والغازات التي تصيب الجهاز الهضمي.



٢-مسكن قوي وفعال لآلام القولون العصبي. لذلك فهو يعالج حالات الإسهال والمغص ويطرد الديدان والبكتيريا التي تصيب المعدة.



٣-كما يحد من إصابة القناة الهضمية بالالتهاب.



٤- النعناع أيضًا معالج لانتفاخات البطن وحموضة المعدة ومطهر للأمعاء من البكتيريا والجراثيم.



٥-يساعد علي إفراز العصارات المعوية الهاضمة ويخفف من التشنجات المعوية الحادة.



