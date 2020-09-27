لإزالة الرؤوس السوداء من الأنف.. تعرف على فوائد زيت النعناع للبشرة

٤- يعمل على علاج حب الشباب ويمنع ظهوره.





٥- يعمل زيت النعناع على تنظيف الوجه ويزيل العيوب عن البشرة ويترك زيت النعناع رائحة عطريّة على الوجه طوال اليوم.









طريقه الاستعمال...



