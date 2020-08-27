AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يسبب كوارث صحية للمتزوجين.. كثرة النعناع يضر بالقولون

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:33 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
انتشرت أضرار النعناع في الفترة الأخيرة وزادت مشاكله الصحية، فهو يؤثر بالسلب على الكلى والحوامل، وفي هذا التقرير سنعرض لكم أضرار النعناع.

لم يصدق البعض أن هناك أضرارا للنعناع فيساعد النعناع الطازج والأعشاب والتوابل الأخرى في الطهي على إضفاء النكهة مع تقليل تناول الصوديوم والسكر.

أضرار النعناع للمتزوجين 


ووفقا healthline يشير تقييم الأدبيات العلمية حول العلاقة بين النعناع والعجز الجنسي إلى أن النعناع في حد ذاته لا يسبب الضعف الجنسي في الآونة الأخيرة ، فلا يؤثر حتى على مستويات الخصوبة أو عدد الحيوانات المنوية وفي الحالات النادرة التي يكون فيها تأثير تم إثبات أن التغييرات ليست كبيرة بما يكفي لتكون مدعاة للقلق.


أضرار النعناع للقولون


يسبب النعناع اضطراب شائع في الجهاز الهضمي مثل آلام المعدة والغازات والانتفاخ وتغيرات في عادات الأمعاء فعلى الرغم من أن علاج متلازمة القولون العصبي غالبًا ما يتضمن تغييرات في النظام الغذائي وتناول الأدوية ، إلا أن الأبحاث تظهر أن تناول زيت النعناع كعلاج عشبي قد يكون مفيدًا أيضًا ولكن لا يجب الامثتر في تناول النعناع لانه يسبب مشاكل صحية للقولون.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أضرار غير متوقعة لتناول الثوم النيئ على الصحة

أضرار النعناع خطيرة .. توقف عن الإفراط فيه

توقف عن تناوله .. النعناع يدمر الكلى

احذر تناوله بعد الأكل.. النعناع يسبب مشاكل صحية خطيرة

نشرة المرأة والصحة.. علا الفارس في إطلالة شتوية من جبال الألب.. كوارث صحية للنعناع بعد الأكل.. متى نلجأ لعمليات زراعة الشعر

احذري تناوله أثناء الحمل .. النعناع يسبب مشاكل صحية خطيرة

ترشيحاتنا

مصادر: تركيا تفشل في اعتراض مقاتلات يونانية شاركت في مناورات بالمتوسط

لا إسرائيل ولاحزب الله.. مفاجآت قوية بشأن تفجيرات بيروت تكشفها التحقيقات لأول مرة

فيديو جراف.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

أكاذيب لها أهداف.. المتحدث باسم الجيش الليبي ينفي قصف مواقع لـ الوفاق غرب سرت

تأييد حبس هشام جنينة سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية التصريحات المسيئة للدولة

دفنوه في حمامات القصر.. ما لا تعرفه عن هيلا سيلاسي آخر أباطرة إثيوبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسافر سكران يتسبب في هبوط طائرة اضطراريًا بعد ساعة من إقلاعها.. تفاصيل

غني بـ 8 أنواع فيتامينات ومعادن.. فوائد البطيخ للمناعة

صدمة عمرها.. سيدة تكتشف 4 ثعابين داخل سيفون حمام منزلها.. فيديو