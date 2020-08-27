يسبب كوارث صحية للمتزوجين.. كثرة النعناع يضر بالقولون

انتشرت أضرار النعناع في الفترة الأخيرة وزادت مشاكله الصحية، فهو يؤثر بالسلب على الكلى والحوامل، وفي هذا التقرير سنعرض لكم أضرار النعناع.
لم يصدق البعض أن هناك أضرارا للنعناع فيساعد النعناع الطازج والأعشاب والتوابل الأخرى في الطهي على إضفاء النكهة مع تقليل تناول الصوديوم والسكر.
أضرار النعناع للمتزوجين
ووفقا healthline يشير تقييم الأدبيات العلمية حول العلاقة بين النعناع والعجز الجنسي إلى أن النعناع في حد ذاته لا يسبب الضعف الجنسي في الآونة الأخيرة ، فلا يؤثر حتى على مستويات الخصوبة أو عدد الحيوانات المنوية وفي الحالات النادرة التي يكون فيها تأثير تم إثبات أن التغييرات ليست كبيرة بما يكفي لتكون مدعاة للقلق.
أضرار النعناع للقولون
يسبب النعناع اضطراب شائع في الجهاز الهضمي مثل آلام المعدة والغازات والانتفاخ وتغيرات في عادات الأمعاء فعلى الرغم من أن علاج متلازمة القولون العصبي غالبًا ما يتضمن تغييرات في النظام الغذائي وتناول الأدوية ، إلا أن الأبحاث تظهر أن تناول زيت النعناع كعلاج عشبي قد يكون مفيدًا أيضًا ولكن لا يجب الامثتر في تناول النعناع لانه يسبب مشاكل صحية للقولون.
لم يصدق البعض أن هناك أضرارا للنعناع فيساعد النعناع الطازج والأعشاب والتوابل الأخرى في الطهي على إضفاء النكهة مع تقليل تناول الصوديوم والسكر.
أضرار النعناع للمتزوجين
ووفقا healthline يشير تقييم الأدبيات العلمية حول العلاقة بين النعناع والعجز الجنسي إلى أن النعناع في حد ذاته لا يسبب الضعف الجنسي في الآونة الأخيرة ، فلا يؤثر حتى على مستويات الخصوبة أو عدد الحيوانات المنوية وفي الحالات النادرة التي يكون فيها تأثير تم إثبات أن التغييرات ليست كبيرة بما يكفي لتكون مدعاة للقلق.
أضرار النعناع للقولون
يسبب النعناع اضطراب شائع في الجهاز الهضمي مثل آلام المعدة والغازات والانتفاخ وتغيرات في عادات الأمعاء فعلى الرغم من أن علاج متلازمة القولون العصبي غالبًا ما يتضمن تغييرات في النظام الغذائي وتناول الأدوية ، إلا أن الأبحاث تظهر أن تناول زيت النعناع كعلاج عشبي قد يكون مفيدًا أيضًا ولكن لا يجب الامثتر في تناول النعناع لانه يسبب مشاكل صحية للقولون.