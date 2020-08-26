توقف عن تناوله فورا .. النعناع يسبب كوارث صحية للمتزوجين

انتشرت أضرار النعناع في الفترة الأخيرة وزادت مشاكله الصحية فهو يؤثر بالسلب على الكلى والحوامل وفي هذه التقريرسنعرض لكم أضرار النعناع.
لم يصدق البعض أن هناك أضرارا للنعناع فيساعد النعناع الطازج والأعشاب والتوابل الأخرى في الطهي على إضفاء النكهة مع تقليل تناول الصوديوم والسكر.
أضرار النعناع للمتزوجين :
لم يصدق البعض أن هناك أضرارا للنعناع فيساعد النعناع الطازج والأعشاب والتوابل الأخرى في الطهي على إضفاء النكهة مع تقليل تناول الصوديوم والسكر.
أضرار النعناع للمتزوجين :
ووفقا لموقع health وجدت دراسة أجريت عام 2007 أن تناول شاي النعناع يمكن أن يتسبب في قمع الأندروجين ، ولكن لم يكن هناك انخفاض في مستويات هرمون التستوستيرون على الرغم من حقيقة أن النعناع يوصى به أحيانًا كمكون في المنشطات الجنسية من قبل العديد من الأشخاص التقليديين في الطب.
وجدت دراسة نُشرت في مجلة Phytotherapy Research ، في عام 2007 ، أن تناول النعناع وشاي النعناع يمكن أن يتسبب في قمع هرمون الأندروجين ولم يلاحظ الباحثون أي انخفاض في مستويات هرمون التستوستيرون الإجمالية ، ويرفض معظم الخبراء الارتباط باعتباره أسطورة حضرية لا يمكن إثباتها إلا بمزيد من البحث.
وجدت دراسة نُشرت في مجلة Phytotherapy Research ، في عام 2007 ، أن تناول النعناع وشاي النعناع يمكن أن يتسبب في قمع هرمون الأندروجين ولم يلاحظ الباحثون أي انخفاض في مستويات هرمون التستوستيرون الإجمالية ، ويرفض معظم الخبراء الارتباط باعتباره أسطورة حضرية لا يمكن إثباتها إلا بمزيد من البحث.