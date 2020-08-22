احذر تناوله بعد الأكل.. النعناع يسبب مشاكل صحية خطيرة

في الفترة الأخيرة، وزادت مشاكله الصحية، فهو يؤثر بالسلب على الكلى والحوامل، وفي هذا التقرير سنعرض لكم أضرار النعناع.

على إضفاء النكهة مع تقليل تناول الصوديوم والسكر.

ووفقًا لموقع "healthline"، لم يصدق البعض، أن هناك

مثل العديد من الأعشاب يمكن أن يؤثر النعناع سلبًا على بعض الأشخاص ويجب على الأشخاص المصابين بمرض الجزر المعدي المريئي ( GERD ) عدم استخدام النعناع في محاولة لتهدئة مشاكل الجهاز الهضمي وفقًا لمراجعة عام 2019 ، يعمل

يمكن أن يكون تناول زيت النعناع بجرعات كبيرة سامًا ومن الضروري الالتزام بالجرعات الموصى بها من

ولا تضع زيت النعناع على وجه الرضيع أو الطفل الصغير ، لأنه قد يسبب تشنجات تمنع التنفس.