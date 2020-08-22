احذر تناوله بعد الأكل.. النعناع يسبب مشاكل صحية خطيرة

انتشرت أضرار النعناع في الفترة الأخيرة، وزادت مشاكله الصحية، فهو يؤثر بالسلب على الكلى والحوامل، وفي هذا التقرير سنعرض لكم أضرار النعناع.
ووفقًا لموقع "healthline"، لم يصدق البعض، أن هناك أضرارا للنعناع لأن النعناع الطازج والأعشاب والتوابل الأخرى في الطهي تساعد على إضفاء النكهة مع تقليل تناول الصوديوم والسكر.
- أضرار شرب النعناع بعد الأكل
شرب النعناع دائما بعد تناول الطعام يسبب مشاكل صحية مثل العديد من الأعشاب يمكن أن يؤثر النعناع سلبًا على بعض الأشخاص ويجب على الأشخاص المصابين بمرض الجزر المعدي المريئي ( GERD ) عدم استخدام النعناع في محاولة لتهدئة مشاكل الجهاز الهضمي وفقًا لمراجعة عام 2019 ، يعمل النعناع عادة كمحفز لأعراض ارتجاع المريء.
يمكن أن يكون تناول زيت النعناع بجرعات كبيرة سامًا ومن الضروري الالتزام بالجرعات الموصى بها من زيت النعناع ولا تضع زيت النعناع على وجه الرضيع أو الطفل الصغير ، لأنه قد يسبب تشنجات تمنع التنفس.