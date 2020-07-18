تعرف على فوائد زيت النعناع للبشرة

فوائد زيت النعناع للبشره..





١- يعمل زيت النعناع على إزالة البقع والشوائب عن البشرة.





٢- يعمل زيت النعناع على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.





٣-يعمل زيت النعناع على تخفيف الانتفاخ تحت العينين.





٤- يعمل على علاج حب الشباب ويمنع ظهوره.





٥- يعمل زيت النعناع على تنظيف الوجه ويزيل العيوب عن البشرة ويترك زيت النعناع رائحة عطريّة على الوجه طوال اليوم.





طريقه الاستعمال...





يمكن دهن زيت النعناع مباشرةً على الوجه وأماكن وجود وانتشار الحبوب والبثور للتخلص منها.







