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مرأة

تعرف على فوائد زيت النعناع للبشرة

السبت 18/يوليه/2020 - 06:04 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
تعانى اغلب الفتيات من مشكلة جفاف البشرة والرؤوس السوداء التى تظهر فى الأنف والذقن؛ لذا قدمت الدكتورة الصيدلانية ايه صقر عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ أهمية استخدام زيت  النعناع للبشرة وفوائده. 

فوائد زيت  النعناع للبشره..

١- يعمل زيت  النعناع على إزالة البقع والشوائب عن البشرة.

٢- يعمل زيت  النعناع على تفتيح البشرة وتوحيد لونها. 

٣-يعمل زيت  النعناع على تخفيف الانتفاخ تحت العينين.

٤- يعمل على علاج حب الشباب ويمنع ظهوره.

٥- يعمل زيت النعناع على تنظيف الوجه ويزيل العيوب عن البشرة ويترك زيت النعناع رائحة عطريّة على الوجه طوال اليوم.

طريقه الاستعمال...

يمكن دهن زيت النعناع مباشرةً على الوجه وأماكن وجود وانتشار الحبوب والبثور للتخلص منها. 


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