أشهر نبات فى العالم.. النعناع يمتلك فوائد صحية متعددة.. واحترس من مخاطر الإفراط فيه

- النعناع يعالج الصداع والربو والجيوب الانفية
- الإكثار منه يدمر الكلى
أضرار النعناع
أما أضرار النعناع، فهو يؤثر بالسلب على الكلى والحوامل.
ولم يصدق البعض أن هناك أضرارا للنعناع، حيث يساعد النعناع الطازج والأعشاب والتوابل الأخرى في الطهي على إضفاء النكهة مع تقليل تناول الصوديوم والسكر.
يضر الكلى التى تعمل على تصفية ومنع تراكم السوائل والفضلات، وهي شريان الحياة لجسمك للحصول على صحة جيدة إلى جانب العمل كنظام ترشيح، تلعب الكلى دورًا رئيسيًا في صحة العظام والقلب، وكذلك في توازن الأحماض والقلويات في جسمك.
ما يحدث عندما تبدأ في التقصير في أداء هذه المهام الهامة بمجرد تلفها، تواجه الكلى صعوبة في التخلص من الفضلات والسوائل المتكونة من الهضم ودوران الأنسجة، مما يتسبب في تراكم مجرى الدم، وهذا يؤدي إلى مضاعفات مثل ارتفاع ضغط الدم، وفقر الدم، وضعف العظام، وتدهور الحالة التغذوية، فضلًا عن احتمال تلف الأعصاب.
عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، تتأثر هذه العملية وقد ينتج عن ذلك اضطرابات في الكلى، فلا ينصح باستخدام بعض أنواع النعناع للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات معينة في الكلى ولكنها قد تكون مفيدة للآخرين.
تعد حصوات الكلى مشكلة شائعة تصيب العضو وتسبب ألمًا في الظهر والمعدة وغثيانًا وقيئًا وبولًا ورديًا أو أحمر وألمًا عند التبول، ويوصى بشرب الشاي لعلاج حصوات الكلى والوقاية منها والحفاظ على مستويات السوائل أمر مهم لتخليص الكلى من الحصى، مما يجعل الشاي خيارًا جيدًا.
شاي النعناع يعتبر آمنًا حتى في الجرعات الكبيرة، وفقًا للمركز الطبي بجامعة ميريلاند. انقع الشاي وفقًا لتعليمات العبوة واشربه بانتظام إذا كنت عرضة للإصابة بحصوات الكلى.
إذا كنت تفضل استخدام زيت النعناع أو كبسولات النعناع لكليتيك، فإن الجرعة الموصى بها هي 0.2 مل مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.
لا تشجع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام النعناع، فقد يعاني بعض الأشخاص من تفاعلات حساسية أو حرقان مع الاستخدام، فلا ينبغي أن يحل النعناع محل أي أدوية أو علاجات موصوفة لكليتيك، ويتطلب نصيحة الطبيب وإشرافه، ويمكن أن تتداخل هذه العشبة مع بعض الأدوية، بما في ذلك تلك التي تدعم زراعة الأعضاء وتعالج مرض السكري وتتحكم في ضغط الدم، وقد يسبب أيضًا ردود فعل سلبية عند دمجه مع أعشاب أخرى.