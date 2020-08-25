أشهر نبات فى العالم.. النعناع يمتلك فوائد صحية متعددة.. واحترس من مخاطر الإفراط فيه

النعناع يعالج الصداع والربو والجيوب الانفية

الإكثار منه يدمر الكلى









يعد النعناع من أرخص النباتات المتواجدة فى معظم البلدان، مما جعل الناس يستخدمونه بصورة كبيرة فى الطعام والمشروبات وعلاج بعض المشكلات الصحية.









والنعناع يمتلك فوائد كثيرة ومهمة لمعظم أجزاء الجسم، ويساعد فى علاج عدد كبير من المشكلات الصحية والأمراض، ولكن فى نفس الوقت الإفراط فى تناوله يتسبب فى الإصابة ببعض الأضرار.









فوائد النعناع

وذكر موقع " food.ndtv" أن النعناع جزء أساسي من العلاج بالروائح، حيث يمتلك رائحة قوية ومنعشة يمكن أن تساعد في التغلب على التوتر وتجديد شباب العقل وتحسين الذاكرة والتركيز، وله خصائص تساعد على تنظيم مستويات الكورتيزول وتعزز مرونة الجسم الطبيعية ضد الإجهاد.











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يساعد النعناع فى علاج الربو، ويجب عدم الافراط فى الجرعة لأنه يسبب الكثير من المضاعفات الضارة.









كما يحسن النعناع الهضم، و يساعد في تخفيف عسر الهضم وتهدئة اضطراب المعدة.









وتساعد رائحة النعناع القوية والمنعشة في تخفيف الصداع، والمسكنات التي تحتوي على قاعدة النعناع أو زيت النعناع الأساسي، عند فركها على الجبهة والأنف، تكون فعالة في علاج الصداع والغثيان، كما ان الزيت النشط في النعناع، وله خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا .











,يؤدي تناول النعناع إلى زيادة اليقظة والاحتفاظ والوظائف المعرفية، يمنع نمو البكتيريا داخل الفم ، وينظف ترسب البلاك على الأسنان و يساعد فى إنقاص الوزن.









ويعمل على علاج احتقان الأنف والحلق والشعب الهوائية والرئتين وتحسين صحة الجهاز التنفسي عند الإصابة بنزلات البرد، هذا بالإضافة إلى أنه علاج تقليدي فعال لعلاج حب الشباب والبثور.



