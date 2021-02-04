لو عربيتك مانيوال أو أتوماتيك.. إزاي تحافظ على الفرامل؟

الكثير من سائقي السيارات يعانون من سبب ارتفاع حرارة الفرامل، وبالتحديد عن النزول من أعلى المنحدرات، ولكن يضطر السائق من أجل الضغط على الفرامل بكثرة لخفض السرعة ، وهذا يؤدي إلى ارتفاع حرارتها.
وفي هذا السياق قال خبراء صيانة السيارات، إنه عند ارتفاع درجة حرارة الفرامل السيارات يمثل ذلك خطورة كبيرة على سلامة السيارة وركابها ، لانها تتسبب في ضعف أدائها ، وعدم استجابتها بالشكل الجيد.
وفي هذا التقرير نقدم أبرز النصائح التي تحافظ على الفرامل.
1-يعتبر ناقل الحركة عند نزول المنحدرات هي من افضل الطرق التي تجنبك ارتفاع حرارة الفرامل ، حيث يتم استعمال السرعات الأبطأ من أجل تجنب الضغط على الفرامل.
2- إذا كانت السيارة تعتمد على ناقل الحركة الاوتوماتيك فيجب أن نقوم بنقلها إلى وضعية التحكم اليدوي ، مع التحكم في عدم الانتقال للسرعة الأعلى.
3-أما في السيارات الاوتوماتيك، والتي لا يتوفر فيها ناقل حركة يدوي ، فقامت الشركات بإضافة زر hold، في سياراتها ، وتتمثل وظيفته لضغط عليه، مما يساعد على عدم الضغط المتكرر على الفرامل.
وفي هذا السياق قال خبراء صيانة السيارات، إنه عند ارتفاع درجة حرارة الفرامل السيارات يمثل ذلك خطورة كبيرة على سلامة السيارة وركابها ، لانها تتسبب في ضعف أدائها ، وعدم استجابتها بالشكل الجيد.
وفي هذا التقرير نقدم أبرز النصائح التي تحافظ على الفرامل.
1-يعتبر ناقل الحركة عند نزول المنحدرات هي من افضل الطرق التي تجنبك ارتفاع حرارة الفرامل ، حيث يتم استعمال السرعات الأبطأ من أجل تجنب الضغط على الفرامل.
2- إذا كانت السيارة تعتمد على ناقل الحركة الاوتوماتيك فيجب أن نقوم بنقلها إلى وضعية التحكم اليدوي ، مع التحكم في عدم الانتقال للسرعة الأعلى.
3-أما في السيارات الاوتوماتيك، والتي لا يتوفر فيها ناقل حركة يدوي ، فقامت الشركات بإضافة زر hold، في سياراتها ، وتتمثل وظيفته لضغط عليه، مما يساعد على عدم الضغط المتكرر على الفرامل.