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سيارات

لو عربيتك مانيوال أو أتوماتيك.. إزاي تحافظ على الفرامل؟

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:58 ص
فرامل السيارة
فرامل السيارة
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أماني نوار
الكثير من سائقي السيارات يعانون من سبب ارتفاع حرارة الفرامل، وبالتحديد عن النزول من أعلى المنحدرات، ولكن يضطر السائق من أجل الضغط على الفرامل بكثرة لخفض السرعة ، وهذا يؤدي إلى ارتفاع حرارتها.

وفي هذا السياق قال خبراء صيانة السيارات، إنه عند ارتفاع درجة حرارة الفرامل السيارات يمثل  ذلك خطورة كبيرة على سلامة السيارة وركابها ، لانها تتسبب في ضعف أدائها ، وعدم استجابتها بالشكل الجيد.

وفي هذا التقرير نقدم أبرز النصائح التي تحافظ على الفرامل.

1-يعتبر ناقل الحركة عند نزول المنحدرات هي من افضل الطرق التي تجنبك ارتفاع حرارة الفرامل ، حيث يتم استعمال السرعات الأبطأ من أجل  تجنب الضغط على الفرامل.

 2- إذا كانت السيارة تعتمد على ناقل الحركة الاوتوماتيك فيجب  أن نقوم بنقلها إلى وضعية التحكم اليدوي ، مع التحكم في عدم الانتقال للسرعة الأعلى.

3-أما في السيارات الاوتوماتيك، والتي لا يتوفر فيها ناقل حركة يدوي ، فقامت الشركات بإضافة زر hold، في سياراتها ، وتتمثل وظيفته لضغط  عليه، مما يساعد على عدم الضغط المتكرر على الفرامل.


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