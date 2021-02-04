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فن

في ذكرى ميلاده.. قصة علاقة عماد عبد الحليم بالعندليب وأنغام

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:33 ص
عماد عبد الحليم
عماد عبد الحليم
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سعيد فراج
تحل اليوم ذكرى ميلاد الملحن والمطرب عماد عبد الحليم والذى قدم عديد من الاعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المواطن البسيط المحب للطرب الأصيل. 

نرصد في التقرير التالي 10 معلومات عن الفنان الراحل.  

1- بدأ مسيرته الغنائية في سن سن مبكر في عمر 12 سنة.

2- قام بالغناء في حفل زفاف الطبيب الخاص للفنان عبد الحليم حافظ.

3- تكفل عبد الحليم حافظ برعايته ماديًا ومعنويًا.

4- تعلم من عبد الحليم حافظ أصول الغناء، والطرب.

5- أخرج ثمرة جديدة من عائلته للفن وهي ابنة شقيقه الفنانة أنغام.

6- شارك في عدة مسلسلات منها العندليب الأسمر، الضباب.

7- قدم العديد من الأفلام منها الأخوة الغرباء، عذاب الحب، كرامتي، مذبحة الشرفاء.

8- يمتلك موهبة الغناء أيضا فكان له عدة أغاني منها ليه حظي معاكي يا دنيا كدة، أمي.

9- لقب من قبل جمهوره بعدة ألقاب منها الكروان الحساس، البلبل الحزين، فتى النيل الأسمر، عبد الحليم، الملاك الجميل.

10- مثل في عدة مسرحيات منها النهاردة أخر جنان، للسيدات فقط، نعم ولا، صاحبة الجلالة، خيل الحكومة.
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