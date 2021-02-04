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محافظات

لجنة من وزارة الشباب لمتابعة المنشآت الرياضية بشمال سيناء

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:42 ص
صدى البلد
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احمد صالح

تزور محافظة شمال سيناء حاليا  لجنة متابعة مركزية الموفدة  من وزارة الشباب والرياضه (الإدارة المركزية للتخطيط والتنمية) ، برئاسة الدكتور عصام غنيم وعضوية الدكتور شرف عمر والدكتور أحمد مختار ، لمتابعة المنشآت الرياضية فى مختلف مدن وقري  مراكز المحافظة.


وقد أثني  الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، علي اللجنة وعملها، أثناء لقاءه باعضائها ، في مكتبه بديوان عام المحافظة، مشيرا في إلى أنه يقدم كل العون لمديرية الشباب والرياضة لأداء عملها، علاوة على التواصل الدائم مع وزارة الشباب والرياضة لتلبية جميع احتياجات شباب شمال سيناء.


من جانبه، قال الدكتور عصام غنيم، رئيس اللجنة، إن مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء من المديريات النشطة فى مجال العمل، وأنها برغم كل الظروف والتحديات تعمل بشكل جيد وتنفذ خطط الوزارة علي اكمل وجه.


وأشار كليب راشد مصبح، مدير عام الشباب والرياضة في محافظة شمال سيناء ، إلى أن اللجنة تقوم بمتابعة المنشآت الرياضية فى محافظة شمال سيناء ،علي مدي خمسة أيام متواصلة ، منذ 31 يناير الماضي ، حيث تستمر  اللجنة  في ممارسة عملها حتى مساء اليوم  الخميس، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.


وقال كليب راشد مصبح، إن المتابعة تشمل متابعة الأعمال الإنشائية والمنشآت الرياضة وفقا للخطة المركزية بالوزارة، بالإضافة إلى الخطة المحلية لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة على مستوى المنشآت الرياضية في الصالة المغطاة واستاد العريش الرياضي ومراكز الشباب  في مدن وقري المحافظة،  و كذلك الأندية الرياضية ومدى جاهزيتها لتنفيذ البرامج والأنشطة وفقا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة، وكذا مدى تنفيذ ادارة الرياضة للخطتين: المركزية والمحلية .. مع مراجعة جميع المستندات ومدى الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الاصابة بفيروس  كورونا المستجد .


وأضاف مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، الي أن اللجنة تستكمل أعمالها بزيارة عدد من الأندية الرياضية ومراكز الشباب وغيرها من المنشآت الرياضية في مدينة العريش العاصمه ، حيث يقوم أعضاء اللجنة  بوضع جميع احتياجات الأندية ومراكز الشباب والأندية ،   والمنشآت الرياضية والشبابية فى توصياتها ضمن التقرير النهائي الذي سيتم عرضه  على وزير الشباب والرياضة .
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