ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تبرع من روسيا.. وصول 10 آلاف جرعة من لقاح سبوتنك إلى فلسطين

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:05 ص
وصول 10 آلاف جرعة
وصول 10 آلاف جرعة من لقاح سبوتنك إلى فلسطين
Advertisements
سمر صالح
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة وصول 10 آلاف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي إلى وزارة الصحة.

وأشارت الكيلة في بيان اليوم الخميس، إلى أن الحكومة قامت بشراء مليوني جرعة وتكفي لمليون مواطن، ولم تصل بعد، إضافة إلى تبرعات الدول الصديقة والمؤسسات الداعمة لشعبنا والجاليات الفلسطينية.

وبينت أن لقاحات سبوتينك الروسي التي ستصل اليوم سيتم تجهيزها وأجراء الترتيبات اللوجستية لإعطائها حسب الأولوية في اقرب وقت.

وأشارت الكيلة إلى أن جزءًا من اللقاحات التي تم شراؤها، ستصل فلسطين، ما بين 14-20 من الشهر الجاري، مؤكدة أن الأولوية لتقلي اللقاحات هي للكادر الطبي وكبار والسن وأصحاب الأمراض المزمنة وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وأن عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا ستتم في نحو 45 مركزًا.

وأوضحت أن حملة التطعيم بدأت في مشفى هوغو تشافيز، وستتواصل هذا اليوم في باقي المحافظات وتشمل مستشفيات القطاع الخاص ومن بينهم الكادر العامل في أقسام العناية المكثفة المخصصة لفيروس كورونا.

واعلنت اسرائيل وصول عشرة آلاف جرعة من اللقاح الروسي الذي تبرعت به روسيا للسلطة الفلسطينية، صباح اليوم (الخميس) الى مطار بن غوريون.

وسيتم نقل الشحنة لاحقًا إلى السلطة الفلسطينية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مقترحات روسية لتطوير لقاح بريطاني ضد كورونا

سبوتنيك 5.. إسرائيل توافق على إدخال الشحنة الأولى من لقاح كورونا لـ فلسطين

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن نقل 5 آلاف جرعة لقاح كورونا إلى الفلسطينيين

فلسطين تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

أكثر من 4 ملايين جرعة لقاح في طريقها لـ إيران.. ووزير الصحة يحذر من خطورة الأسابيع المقبلة

ترشيحاتنا

ارتفاع جنوني لـ الدولار وانخفاض عملات أخرى

فى عيد ميلاد زينة.. قصة خلافها مع أحمد عز وزوجة تامر حسنى

فى عيد ميلاد زينة.. تعرف على عمرها الحقيقى وقصة حصولها على ليسانس الحقوق

زوج رانيا فريد شوقي يفاجئها بمناسبة نجاح شخصية تباهي

حكم صلاة المرأة وجزء من ساعدها مكشوف

لحظات مرعبة.. سيدة تحذر السائقين من حيلة جديدة للخطف

Advertisements

الأرصاد: منخفض جوي اليوم وأمطار على 34 منطقة بالجمهورية

بسبب السيول.. المرور تغلق طريق فيران - أبو رديس أمام السيارات

مطالب برلمانية بمنح متضرري عقار الدائرى المحترق شققا مجانية

ابرز تعديلاته 6 أشهر حبس و300 جنيه غرامة..البرلمان يناقش قانون المرور الأسبوع المقبل

في ذكرى ميلاده.. قصة نهاية حياة عماد عبد الحليم المأساوية على الرصيف

الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لرئيس الوزراء

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

أخبار الفن.. حقيقة تدهور حالة حورية فرغلى.. المذيع العراقى يفتح النار على رانيا يوسف.. ممثلة ترغب فى الإنجاب بدون زواج

بعد سنوات من اعتزاله.. حسام غالي يرد على سؤال من خليفته في الملاعب؟

فى ذكرى رحيله.. قصة حبس مجدى وهبة فى قضية مخدرات وعدد زيجاته

فى الذكرى الأولى لرحيلها.. عدد زيجات نادية لطفى

وزيرا السياحة والآثار والصحة يلقيان بيانهما أمام البرلمان حول تنفيذ برنامج الحكومة .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحيي اليوم العالمي للسرطان.. البداية تعود لعام 2000 وهذه قصته وأهدافه

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

في مثل هذا اليوم 4 فبراير .. حادثة قصر عابدين 1942 وإطلاق موقع فيسبوك