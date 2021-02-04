3 أشهر حبس و500 جنيه غرامة.. 10 مخالفات مرورية تعرضك للعقوبة وفقا للقانون

تصرف صغير مخالف قد يؤدي إلى حوادث ضخمة، وهو ما يحدث في المرور بشكل مستمر، فبمجرد السير بشكل مخالف لتوفير الوقت، قد تتسبب في مخالفات ضخمة، الامر الذي دفع الحكومة لإجراء بعض التعديلات في قانون المرور الجديد، ووضع عقوبات رادعة للمخالفين، حفاظا علي ارواح المواطنين من الحوادث المرورية.





ويرصد " صدى البلد" في التقرير التالي العقوبات الجديدة لمخالفات القيادة والترخيص، بهدف تقليل الحوادث وتخفيض عدد الإصابات والوفيات، وضبط منظومة القيادة وفقا للاتي:





نصت المادة 75 من القانون علي " مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية:





1-قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة

2-قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية.

3-قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها.

-عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها

5-قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال

6-تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون

7-مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون

8-تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها

9-تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع





10-عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات





وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند إرتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من إرتكابها.





ونصت المادة (75 مكرر) علي " مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز فى السيارة أو إستعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر على عملها، كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضى المحكمة بمصادرتها.





-القيادة تحت تأثير المخدرات





نصت المادة 76 من القانون علي " مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية و لاتزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.





-السير عكس الاتجاه





كما نص القانون فى مادته الـ76 مكررعلي" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.يأتي ذلك بعد أن تم ضبط 4770 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة الماضية.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.





وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4770) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2009) مخالفات تجاوز السرعة المقررة و(147) مخالفة السير بدون تراخيص و(26) مخالفة موقف عشوائى و(41) مخالفة شروط التراخيص.









وتأتي الحملات تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.



