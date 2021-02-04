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رياضة

تحذير للاعبي الأهلي من حكم مباراة الدحيل

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:11 ص
جمال الغندور
جمال الغندور
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يسري غازي
حذر جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق، لاعبي النادى الأهلى من حكم مباراة الدحيل القطرى الليلة.


ويدير مباراة الأهلي والدحيل الحكم الدولي الجواتيمالي ماريو إسكوبار، ويعاونه مواطنه هومبيرتو بانجوج، والجامايكي نيكولاس أندرسون، وعبد القادر زيتوني من بولينيزيا، وحكم تقنية الفيديو المساعد الكندي دريو فيشر، ويعاونه الهولندي الشهير كيفن بلوم.


وقال جمال الغندور، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "اسكوبار واحد من ٨ حكام مرشحين لإدارة مباريات كأس العالم في قطر ٢٠٢٢".


وأضاف: "اسكوبار كثير الإنذارات ويشهر كروتا صفراء بمعدل ٥ فى المباراة الواحدة ولا يستخدم الكارت الأحمر".


وتابع: "أما داريو فيشر، حكم الفيديو، فلقد أدار مباراة الأهلي والزمالك عام ٢٠١١ والتى انتهت بالتعادل".


ووجه الغندور الكبير تحذيرا إلى لاعبى الأهلي وقال: "عليكم تجنب الإنذارات المجانية، لا سيما وأن اسكوبار يفرط فى إشهار البطاقات الصفراء فى وجه أى مخطئ".


واستطرد: "وجود تقنية الـ var يجعل الأجواء هادئة والأعصاب مستريحة ويمنح الشعور لدى لاعبي الفريقين بالعدالة التحكيمية خلال مجريات اللقاء".


وقال أيضا: "مطلوب الهدوء من جانب لاعبي الأهلي مع حكم المباراة اسكوبار، لأنه كثير الإنذارات، وعليهم التركيز فقط داخل المستطيل الأخضر".
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