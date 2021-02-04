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محافظات

أمطار متوسطة في السويس.. واستمرار حركة الملاحة في الموانئ

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:33 ص
أمطار
أمطار
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حسن غنيمة
شهدت محافظة السويس سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على المدينة، صاحبها نشاط للرياح بالضواحي الواقعة على أطراف الأحياء.  

وظهرت السحب المتوسطة والكثيفة على المناطق الصحراوية، والطرق الإقليمية شرق السويس ومنطقة جبل عتاقة، والتي تعرضت لأمطار شديدة لا سيما بمنطقة السخنة جنوب السويس ومنطقة جبل الجلالة البحرية الذي يمثل بداية سلاسل جبال البحر الأحمر.

وقال مصدر مسؤول بهيئة موانئ البحر الأحمر، إن حركة تداول البضائع والحاويات داخل الموانئ تسير بشكل منتظم، ولم تتأثر حركة الملاحة بموجة الطقس إذ أن الأمطار لم تصل لحد حجب الرؤية، وسرعة الرياح لم تتجاوز 20 عقدة بحرية صباح اليوم الخميس مع استقرار وضع الأمواج دون مستوى المتر ونصف.

وأوضح العميد عمرو أنور مدير إدارة المرور أن الحركة المرورية على الطرق الداخلية تسير بشكل منتظم إذ لم تشكل الأمطار عائق للرؤية، والحالة مستقرة على الطرق الإقليمية التي تربط السويس بمحافظات القاهرة والبحر الأحمر والإسماعيلية وجنوب سيناء.

وفي السياق وجه اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، برفع درجة الاستعداد بالأحياء والتنسيق مع الشركة القابضة للصرف الصحي والدفع بسيارات الكسح لسحب أي تجمعات لمياه الأمطار فور تكونها خاصة بنهايات الشوارع وعلى جانبي الطرق الرئيسية داخل المدينة.
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