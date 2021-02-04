مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء في سوهاج

لقيت طفلة مصرعها صعقًا بالكهرباء، إثر ملامسة يداها أحد الأسلاك العارية بالغسالة، بمنزلها بناحية جهينة الشرقية بمركز جهينة جنوبي محافظة سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "صابرين ا ع"، 8 تلميذة، وتقيم بناحية جهينة الشرقية دائرة المركز، جثة هامدة، إدعاء صعق كهربائي.
وبالإنتقال والفحص وبسؤال والدتها المدعوة "إبتسام ع ا ع"، 42 عامًا، ربة منزل، وتُقيم بذات الناحية، قررت بأنه أثناء لهو نجلتها المذكورة بالمنزل لامست يداها أحد الأسلاك العارية بالغسالة الكهربائية، ما نتج عنه صعقها ووفاتها، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
أُصيب 9 اشخاص إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بعربية ملاكي، بحري كوبري الجلايلة بمركز دار السلام جنوبي محافظة سوهاج.
وتعود أحداث الواقعةعندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير امن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دارالسلام يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، على الطريق بحري كوبري الجلايلة دائرة المركز.
وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلًا من:"احمد حارس، ويقيم قرية الكشح، وجومانا عصام، وتُقيم بذات القرية، وأيه رفعت، وتقيم أولاد يحيى قبلي، ومعتصم رفعت، ويقيم بذات الناحية، وأسماء سمير، وتقيم مركز دشنا بمحافظة قنا، وعمر ناجح، ويقيم بذات المحافظة، وتفاحة ابوبكر، وتُقيم بذات الناحية، وياسر فوزي، ويقيم بذات الناحية"، مُصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسد.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.