مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء في سوهاج

لقيت طفلة مصرعها صعقًا بالكهرباء، إثر ملامسة يداها أحد الأسلاك العارية بالغسالة، بمنزلها بناحية جهينة الشرقية بمركز جهينة جنوبي محافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "صابرين ا ع"، 8 تلميذة، وتقيم بناحية جهينة الشرقية دائرة المركز، جثة هامدة، إدعاء صعق كهربائي.





وبالإنتقال والفحص وبسؤال والدتها المدعوة "إبتسام ع ا ع"، 42 عامًا، ربة منزل، وتُقيم بذات الناحية، قررت بأنه أثناء لهو نجلتها المذكورة بالمنزل لامست يداها أحد الأسلاك العارية بالغسالة الكهربائية، ما نتج عنه صعقها ووفاتها، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.







