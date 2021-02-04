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فن

احتمالية خروجه من المستشفى اليوم.. عادل الفار يطمئن جمهوره على حالته الصحية عبر صدى البلد

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:17 م
عادل الفار
عادل الفار
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان عادل الفار عن تطورات حالته الصحية، وذلك بعد حجزه بالمستشفى لتلقى العلاج بعد الأزمة الصحية التى ألمت به فى الأيام الماضية، حيث تعرض إلى غيبوبة كبدية.


وقال عادل الفار لـ "صدى البلد": "إننى حاليا بصحة جيدة ومستقرة إلى حد كبير بعد أن تلقيت العلاج وتمت إفاقتى من الغيبوبة الكبدية التى تعرض لها".
 

وأضاف الفار: "هناك احتمالية كبيرة أن أغادر المستشفى اليوم وأعود إلى منزلى ولكنى ما زلت فى انتظار قرار الطبيب المعالج لى".


وكانت إيمان، ابنة الفنان عادل الفار، كشفت عن تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد تعرضه لغيبوبة داخل أحد المستشفيات، والتى تسببت فى دخوله العناية المركزة.


وقالت إيمان، فى تصريح خاص لـ "صدى البلد": "والدى يستجيب بشكل كبير للعلاج وتتحسن حالته الصحية كثيرا، حيث بدأ يستعيد جزءا كبيرا من الوعى ويدرك لمن حوله".
 

وأضافت: "والدها مازال حتى الآن فى العناية المركزة، رغم أن حالته الصحية تتحسن، وأوضح الأطباء أن فى حالة تقدم حالته الصحية يتم نقله إلى غرفة عادية".
 

وكشفت مصادر مقربة من الفنان عادل الفار عن بعض تفاصيل الأزمة الصحية التى تعرض لها، والتى كانت سببا فى انتقاله الى المستشفى واحتجازه فى العناية المركزة.


وقالت المصادر لـ "صدى البلد": "إن الفنان عادل الفار تعرض إلى غيبوبة بسبب أزمة فى الكبد، وهو الأمر الذى تطلب نقله الى المستشفى وتم احتجازه فى العناية المركزة".
 

وكان الفنان عادل الفار حل ضيفًا على برنامج "القاهرة اليوم"، الذي يقدمه الفنان إدوارد.


وقال عادل الفار أثناء اللقاء: "الأول كان الكل بيسأل عليا لكن دلوقتي محدش بيسأل عليا.. حسيت إن الوسط ده غدار.. لما كبرت الدنيا مبقتش حلوة، وبقولهم لازم يبقى فيه ود وحب وتواصل ونسأل على بعض ولو حد عنده مشكلة نحلهاله".


يذكر أن بداية التحاق عادل الفار بالمجال الفني جاءت بالصدفة عن طريق صديق له دعاه لحضور حفل زفاف، وطلب منه عرض مونولوج خاص به أمام الحاضرين، وكان في ذلك الوقت ما زال في مرحلة الثانوية العامة.     
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