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منوعات

عرسان من الإمارات لروسيا.. عبير الخاطبة تكشف عن سن راغبي الزواج

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:08 م
عبير الخاطبة، الأشهر
عبير الخاطبة، الأشهر على السوشيال ميديا
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يارا زكريا .. تصوير: ندي حمدي
قالت عبير حسن، أشهر خاطبة على السوشيال ميديا إن مفهوم الخاطبة اختلف كثيرًا عن الوقت الماضي فأصبحت أكثر انتشارًا وتوسعًا حتى أنه يتواصل معها الآن عرسان مصريون من عدة دول عربية كالإمارات والسعودية والبحرين وكذلك دول أوروبية كروسيا ومن أمريكا. 

وأضافت «عبير» في ندوة بـ «صدى البلد» أن سن أصغر عروسة تواصلت معها كان 18 عامًا وتريد الارتباط بعريس يصل إلى سن الـ 26 عاما، وأنها نصحتها بأنها لم تصل إلى مرحلة النضج العقلي وتقبل مسؤولية أسرة، أما أكبر آنسة تواصلت معاها كانت تبلغ من العمر 54 سنة، وبالنسبة للمطلقات أو الأرامل من السيدات يتراوح السن بين 65:60 سنة. 


وتابعت الخاطبة عبير حسن أنه لا تقبل أي طلبات من الشباب ممن هم دون الـ 25 سنة، وأكبر من تقدم لها عريس يبلغ من العمر 77 سنة وكان يطلب عروس تصغره بـ 20 سنة وبالفعل وجدها له وتم زواجهما في أجواء عائلية، وكذلك قد يتقدم لها عريس من ذوي الهمم وتوافق عليه عروس ليس بها أي إعاقة جسدية.  


جدير بالذكر أن عبير حسن دخلت عالم السوشيال ميديا باقتراح من ابنها الذي يدرس في كلية الطب عام 2016، ومنذ ذلك التاريخ بدأت في تلقي طلبات الناس للرغبة في الزواج بدون ذكر أي تفاصيل على العام.  

وأنشأت قناة على يوتيوب من عام تطرح فيها مواصفات العريس وتترك رقمه للتواصل وكذلك العروسة ثم تستكمل باقي التفاصيل على الخاص من الصورة  والمواصفات وقعدة الاتفاق.


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