الإقبال على الخاطبة بيزيد.. عبير حسن تكشف السر وراء عملها أكثر من 20 عاما

كشفت عبير حسن، أشهر خاطبة على السوشيال ميديا عن السر وراء عملها لمدة تزيد عن 20 عامًا منذ سنة 2000 حيث تزداد ثقة الناس فيها وإقبالهم عليها منذ قدومها من محافظتها الإسكندرية إلى القاهرة بعد زواجها.





وقالت «عبير» في ندوة بـ «صدى البلد» إن الدافع لتطوعها في توفيق زوجين عن طريق الخاطبة هو وجود مشكلة حقيقة في التعارف بالنسبة للشباب والبنات عند الزواج، فبدأت من هنا تمارس عملها كخاطبة بدون مقابل.





وأضافت أشهر خاطبة على السوشيال ميديا أن أول زواجة سعت فيها كانت لأخو زوجها ونجحت بالفعل بشكل لائق وجميل لا ينتقص فيه من الشاب أو الفتاة ثم كانت السبب في زواج بقية أخوات زوجها والأهل والجيران والأصدقاء.





وأوضحت الخاطبة عبير حسن أن دخولها عالم السوشيال ميديا كان باقتراح من ابنها الذي يدرس في كلية الطب كابيه عام 2016، ومنذ ذلك التاريخ بدأت في تلقي طلبات الناس للرغبة في الزواج بدون ذكر أي تفاصيل على العام.