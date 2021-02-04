بسبب كورونا.. السعودية تصدر قرارات بشأن المساجد

أعلنت الشئون الإسلامية في السعودية، اليوم الخميس، فرض عدد من الإجراءات الاحترازية في المساجد، وذلك ضمن مجهودات التصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وجاء في القرارات، الالتزام بأن تكون مدة الانتظار بين الأذان والإقامة (10) دقائق ماعدا صلاة الفجر فتكون المدة (20)دقيقة، وتفتح المساجد مع الأذان وتغلق بعد الصلاة بـ(10) دقائق.





فيما تقرر فتح الجوامع لصلاة الجمعة قبل الأذان بـ (30)دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ(15)دقيقة، والتأكيد على خطباء الجوامع بألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة(15) دقيقة.





وطالبت بالتشديد على إحضار المصلين للسجادة الخاصة بهم ولبس الكمامة، وترك مسافة متر ونصف بينهم.





فيما أعلنت تعليق إقامة الدروس العلميّة والبرامج الدعوية والمحاضرات في المساجد ، وتحويلها لتكون " عن بعد"، وكثيف تعقيم المساجد ، وأماكن الوضوء ودورات المياه، والمحافظة على التهوية الجيدة لها.



