لسبب مؤثر.. عريس يحلق شعر عروسه بالكامل خلال حفل الزفاف.. شاهد

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر يوثق لحظة قيام عروس بحلق شعرها بالكامل خلال حفل زفافها، وذلك في إطار مفاجأة أعدتها بمساعدة عريسها في محاولة منها للتعبير عن دعمها لوالدتها في صراعها ضد مرض السرطان، كما أقدم عريسها على الخطوة ذاتها أمام ضيوف حفل زفافهما.





يذكر أنه كان قد تم تشخيص إصابة والدة العروس "لونا ماكاباجال"، وهي من مدينة "أوكلاند" في نيوزيلندا، بسرطان المبيض في المرحلة الرابعة في عام 2018، وخضعت لعملية جراحية وللعلاج الكيماوي والإشعاعي للسيطرة على المرض.









وأرادت الابنة "جوني" ذات الـ20 عامًا أن تفاجئ والدتها مريضة السرطان، والتي توفيت في وقت لاحق، بحلق شعرها تضامنًا معها قبل حفل الزفاف، لكن عريسها "أليستير" اقترح أن يحلقا شعرهما معًا في يوم الزفاف ذاته، ووافقت العروس على اقتراحه وقررت المضي قدمًا وحلق شعرها خلال زفافها الذي أقيم في الـ21 من نوفمبر الماضي؛ وبالفعل بعد انتهاء مراسم عقد القران ، توجه العروسان إلى منصة الرقص حيث أديا رقصتهما الأولى كزوج وزوجة، وأعلن منسق أغاني الزفاف بعد ذلك أنهما أعدا مفاجأة.





وجلس العريس، البالغ من العمر 20 عامًا، في وسط منصة الرقص وتولت عروسه حلاقة شعره بالكامل، قبل أن يبدأ بدوره في حلق شعرها ، وأعلنت العروس قبيل البدء في حلق شعر شريك حياتها أنهما سيتبرعان بأي مبلغ يُقدم إليهما من الحاضرين لدعم مرضى السرطان، ولم يتمكن العديد من الضيوف من تمالك دموعهم في تلك اللحظات.





وأطلق العروسان أيضًا صفحة لجمع التبرعات، وقررا أن يتبرعا بالأموال التي يحصلان عليها من خلالها للهدف نفسه، وتمكنا من جمع مبلغ تجاوز 3 آلاف دولار.





وأشار ""أليستير" إلى أنه قرر أن يحذو حذو زوجته ويحلق شعره بدوره في بادرة تهدف للتأكيد على أن مرضى السرطان ليسوا بمفردهم في رحلتهم، وأنهم سيحظون دائمًا بالدعم.









جدير بالذكر أن والدة العروس توفيت بعد شهرين من حفل الزفاف في الـ12 من يناير من العام الجاري، في حين يواصل الزوجان مشاركة قصتهما لزيادة الوعي بشأن معاناة مرضى السرطان، وقد تمت مشاركة مقطع فيديو من حفل زفافهما للحظة حلق شعرهما بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.



