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أخبار العالم

المغرب يعلن قرارا جديدا لمواجهة كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:20 م
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
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قسم الخارجي
أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد حتى 10 مارس للتصدي لوباء كورونا. 

وكانت الحكومة المغربية، أعلنت تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لمدة أسبوعين إضافيين، ابتداء من الثلاثاء الماضي.

وقالت الحكومة المغربية في بيان، إن القرار يأتي إثر التطور الوبائي لفيروس كورونا على الصعيد العالمي، بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس في بعض الدول المجاورة، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشار هذا الوباء والحد من انعكاساته السلبية.

وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي كذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي “فيروس كورونا”.

وكانت الحكومة المغربية أعلنت في وقت سابق من اليوم تطعيم أكثر من 200 ألف شخص باللقاح المضاد لفيروس كورونا.
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