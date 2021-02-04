بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بمدخل معدية القنطرة

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ربع نقل بمدخل معدية القنطرة شرق.





تلقي اللواء ياسر نشات مدير امن الاسماعيلية، اخطارا يفيد اصابة كل من موسي سليم سليم، ايمن سلمي سالم، محمد ابراهيم محمد، جابر مقيبل، اسماء جابر مقيبل، محمود ايهاب حسيني، احمد غريب بطيخ، في حادث تصادم سيارة ميكروباص رقم 1518 ط اج مع سيارة ربع نقل رقم 1785 ط ص ن امام احد المطاعم بمدخل معدية القنطرة شرق.





من جهته وجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الاسعاف بالدفع بسيارات اسعاف لنقل المصابين الي مستشفي القنطرة شرق لتلقي العلاج اللازم.