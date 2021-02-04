اجتماع لوضع مقترحات البرامج والكليات بجامعة المنوفية الأهلية

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية اجتماعا لمناقشة ووضع تصور للبرامج والكليات التى سيتم افتتاحها بجامعة المنوفية الأهلية التى جارى اتخاذ الإجراءات القانونية لاستصدار موافقة رئيس الجمهورية وإدراجها ضمن الجامعات الأهلية لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب من خلال تعليم ليس هادف للربح.





ناقش مبارك خلال الاجتماع عدة مقترحات للبرامج والكليات التى سيتم افتتاحها بالجامعة وفقا للمعايير الدولية، مؤكدا أن تكون المقترحات متنوعة فى تخصصاتها ومجالاتها، وأن تكون جاذبة للطلاب وتلبى احتياجاتهم ومواكبة لمتطلبات سوق العمل.



