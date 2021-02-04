نائب رئيس جامعة حلوان يعلن مواعيد عودة طلاب المدينة الجامعية

كشف الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان موعد تسكين الطلاب فى المدن الجامعية مجددا.
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وقال الدكتور حسام الرفاعي فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن عودة طلاب المدينة الجامعية سوف يكون ابتداء من يوم الجمعة الموافق 19 فبراير .
واضاف الرفاعي أن حملات التعقيم والتطهير تتم بشكل دائم فى المدينة الجامعية فى إطار مواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره ولاستقبال الطلاب خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول .
وأعلن المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق امتحانات التيرم الأول للعام الجامعي الحالي بعد الانتهاء من إجازة نصف العام، وإعلان جداول الامتحانات بالكليات في الأسبوع من شهر فبراير.