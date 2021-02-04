نائب رئيس جامعة حلوان يعلن مواعيد عودة طلاب المدينة الجامعية

كشف الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان موعد تسكين الطلاب فى المدن الجامعية مجددا.





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وقال الدكتور حسام الرفاعي فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن عودة طلاب المدينة الجامعية سوف يكون ابتداء من يوم الجمعة الموافق 19 فبراير .





واضاف الرفاعي أن حملات التعقيم والتطهير تتم بشكل دائم فى المدينة الجامعية فى إطار مواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره ولاستقبال الطلاب خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول .



