ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

نائب رئيس جامعة حلوان يعلن مواعيد عودة طلاب المدينة الجامعية

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:02 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
إسلام خالد
كشف الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان  موعد تسكين الطلاب فى المدن الجامعية مجددا.

اقرأ أيضا :

 وقال الدكتور حسام الرفاعي فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن عودة طلاب المدينة الجامعية سوف يكون ابتداء من يوم الجمعة الموافق 19 فبراير .

واضاف الرفاعي أن حملات التعقيم والتطهير تتم بشكل دائم فى المدينة الجامعية فى إطار مواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره ولاستقبال الطلاب خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول .

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق امتحانات التيرم الأول للعام الجامعي الحالي بعد الانتهاء من إجازة نصف العام، وإعلان جداول الامتحانات بالكليات في الأسبوع من شهر فبراير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خدمة اجتماعية حلوان: بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول .. 4 يناير

بدء امتحانات التخلفات في آداب حلوان 30 ديسمبر

رئيس جامعة حلوان: عودة الطلاب للمدن الجامعية قبل امتحانات منتصف العام بـ48ساعة

جامعة حلوان: قبول العذر الطبى عن الامتحانات بسبب كورونا... وعودة الطلاب للمدن الجامعية قبل امتحانات منتصف العام بـ48 ساعة

نائب رئيس جامعة حلوان: لا تأجيل للامتحانات دون عذر طبي

استعدادا للامتحانات.. المدن الجامعية تستقبل الطلاب قبل بدء الامتحانات.. و«آداب القاهرة»: لن يتم قبول اعتذار عن امتحان إلا بتقرير طبي

ترشيحاتنا

تهديد بالقتل وألفاظ مسيئة.. مسافرة تدخل في حالة هياج خلال رحلة جوية بسبب الكحول

مصطفى بكري يلمح لـ تعديل وزاري يشمل 12 وزيرا خلال الأسابيع المقبلة ..فيديو

نائب مهاجما وزيرة الصحة: الأرقام المعلنة لا تمت للواقع بأي صلة

بسبب أعمال السحر.. دولة عربية تحظر زيارة النساء للمقابر

أسرع علاج طبيعي للأنيميا

7 تحذيرات للطلاب قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثروة بالصدفة البحتة.. صياد مُعدم يعثر على لؤلؤة نادرة بقيمة 350 ألف دولار |صور

بنطلون مقطع.. مي عمر تثير الجدل بأنوثتها

تهديد بالقتل وألفاظ مسيئة.. مسافرة تدخل في حالة هياج خلال رحلة جوية بسبب الكحول