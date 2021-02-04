ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد علوم حلوان يعدّل مواعيد امتحانات التخلفات

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:52 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
إسلام خالد
قال الدكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم جامعة حلوان  فى تصريحات خاصة إن الكلية عدّلت مواعيد امتحانات التخلفات للطلاب الراسبين بمادة أو مادتين من سنة سابقة تقرر على أن تبدأ بعد الانتهاء من امتحانات منتصف العام الدراسي .

اقرأ أيضا :

وكانت الكلية أعلنت فى وقت سابق، عن مواعيد الامتحانات التى كانت مقررا أن تكون من يوم 14 مارس 2021 وتستمر لمدة ثلاثة ايام.

اقرأ أيضا :

ونوه الدكتور ابو الدهب، إلى أن الامتحانات التى أداها وعقدت قبل صدور  قرار الحكومة  بتأجيل الامتحانات الى ما بعد إجازة منتصف العام لن تعاد مره أخرى، وان الكلية تحتفظ بدرجات الطلاب  وسوف تقوم باحتسابها وإضافتها حين استكمال الامتحانات .

وأوضح "أبو الدهب"  خلال تصريحاته أن امتحانات التخلفات سيتم إجراؤها ، وفقًا لكافة التدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة .

وأكد الالتزام بالاجراءات الاحترازية سواء للطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس ، وعدم السماح بالتجمعات الطلابية ، وتقسيمهم على مجموعات مراعاة للتباعد الاجتماعي .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كليات جامعة حلوان تعلن موعد امتحانات العملي ومنتصف العام.. وتنبه على الالتزام بالإجراءات الوقائية من كورونا

آداب حلوان: امتحانات التخلفات 30 ديسمبر لمدة 5 ايام

اليوم .. آداب حلوان تبدأ امتحانات التخلفات

عميد علوم حلوان: لن نعيد الامتحانات المنتهية قبل قرارات الحكومة

بعد قرارات المجلس الجامعات بإقامة الامتحانات في موعدها.. اقتصاد منزلي حلوان تكشف عن الجداول.. وطلاب يتساءلون عن مصير الاختبارات التي أقيمت بالفعل

علوم حلوان: اختبارات التخلفات 14 مارس.. ولا إعادة للامتحانات السابقة

ترشيحاتنا

ولدكم عندنا وعليه نصف مليون جنيه.. تفاصيل قتل شخص وتقطيعه نصفين بمقابر قنا

خالد الغندور يفاجئ الأهلاوية قبل ساعات من مواجهة الدحيل القطري

رضا عبد العال مهاجما الأهلي بعد الفوز على الدحيل: ضحك على الدقون

الأرصاد تحذر: استمرار الطقس المضطرب غدًا وأمطار تضرب 33 منطقة

بعد هزيمة الدحيل القطري.. تعليق ناري من شوبير على فوز الأهلي

ليس لدى الأهلي شئ يخسره.. موسيماني: من نحن لنلاعب بايرن ميونيخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تنتقم من خطيبها الخائن وعشيقته بأغرب طريقة

قميص مكشوف.. ابنة عمرو دياب تواصل استفزاز الجمهور

توب جرئ.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها