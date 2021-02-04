عميد علوم حلوان يعدّل مواعيد امتحانات التخلفات

قال الدكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم جامعة حلوان فى تصريحات خاصة إن الكلية عدّلت مواعيد امتحانات التخلفات للطلاب الراسبين بمادة أو مادتين من سنة سابقة تقرر على أن تبدأ بعد الانتهاء من امتحانات منتصف العام الدراسي .





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وكانت الكلية أعلنت فى وقت سابق، عن مواعيد الامتحانات التى كانت مقررا أن تكون من يوم 14 مارس 2021 وتستمر لمدة ثلاثة ايام.





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ونوه الدكتور ابو الدهب، إلى أن الامتحانات التى أداها وعقدت قبل صدور قرار الحكومة بتأجيل الامتحانات الى ما بعد إجازة منتصف العام لن تعاد مره أخرى، وان الكلية تحتفظ بدرجات الطلاب وسوف تقوم باحتسابها وإضافتها حين استكمال الامتحانات .





وأوضح "أبو الدهب" خلال تصريحاته أن امتحانات التخلفات سيتم إجراؤها ، وفقًا لكافة التدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة .



