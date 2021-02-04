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تعليم

وزير الآثار السابق.. يحاضر سيمنار الآثار المصرية القديمة بعين شمس.. اليوم

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:01 ص
الدكتور ممدوح الدماطي
الدكتور ممدوح الدماطي
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حسام الفقي
ينظم اليوم مركز الدراسات البردية والنقوش بكلية الآثار بجامعة عين شمس سمينار الاثار المصرية القديمة .

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وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح الدماطي القائم بعمل عميد كلية الآثار ، استاذ الاثار المصرية القديمة ووزير الآثار السابق، حيث يقوم  بالقاء محاضرة بعنوان صفحات من الحضارة المصرية، وذلك عبر تقنية zoom بالفيديو كونفرانس اليوم الخميس الموافق الرابع من فبراير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء.


الجدير بالذكر قام ، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد رجاء عميد كليه العلوم ، بتكريم الطالبة سمر هاني فتحي الطالبة بالفرقه الاولى بقسم برنامج المواد وعلوم النانو بكلية العلوم،  وذلك لحصولها على الميداليه الذهبيه لبطوله القاهره الكبرى للكونغ فو تحت سن 20 عاما.

وخلال اللقاء تم اهدائها شهادة تقدير، وأشاد الدكتور محمود المتيني بأدائها خلال البطولة ، مؤكدا أنها تعد مثلًا مشرفا لطلاب الجامعة الذين يرفعون اسم جامعة عين شمس عاليا.

وأكد علي أهمية ممارسة الرياضة يوميًا لصحة الإنسان بالإضافة إلى دورها في تسهيل عملية استيعاب المعلومات والاستذكار، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بابنائها الطلاب سواء من الناحية العلمية أو الأنشطة والفعاليات الطلابية في مختلف المجالات الرياضية، الثقافية، الاجتماعية بهدف توسيع قاعدة الممارسة الطلابية وكذلك اكتشاف المواهب المتميزة رياضيا التي تزخر بها جامعة عين شمس.


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