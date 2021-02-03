رئيس جامعة عين شمس يكرم الطالبة الحاصلة على الميدالية الذهبية في الكونغ فو

قام صباح اليوم الاربعاء ، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد رجاء عميد كليه العلوم ، بتكريم الطالبة سمر هاني فتحي الطالبة بالفرقه الاولى بقسم برنامج المواد وعلوم النانو بكلية العلوم، وذلك لحصولها على الميداليه الذهبيه لبطوله القاهره الكبرى للكونغ فو تحت سن 20 عام .





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وخلال اللقاء تم اهدائها شهادة تقدير، وأشاد الدكتور محمود المتيني بأدائها خلال البطولة ، مؤكدا أنها تعد مثلًا مشرفا لطلاب الجامعة الذين يرفعون اسم جامعة عين شمس عاليا.



