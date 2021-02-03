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تعليم

رئيس جامعة عين شمس يكرم الطالبة الحاصلة على الميدالية الذهبية في الكونغ فو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:11 م
الطالبة أثناء التكريم
الطالبة أثناء التكريم
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قســـم التعليــــم
قام صباح اليوم الاربعاء ، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد رجاء عميد كليه العلوم ، بتكريم الطالبة سمر هاني فتحي الطالبة بالفرقه الاولى بقسم برنامج المواد وعلوم النانو بكلية العلوم،  وذلك لحصولها على الميداليه الذهبيه لبطوله القاهره الكبرى للكونغ فو تحت سن 20 عام .


وخلال اللقاء تم اهدائها شهادة تقدير، وأشاد الدكتور محمود المتيني بأدائها خلال البطولة ، مؤكدا أنها تعد مثلًا مشرفا لطلاب الجامعة الذين يرفعون اسم جامعة عين شمس عاليا.

وأكد علي أهمية ممارسة الرياضة يوميًا لصحة الإنسان بالإضافة إلى دورها في تسهيل عملية استيعاب المعلومات والاستذكار، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بابنائها الطلاب سواء من الناحية العلمية أو الأنشطة والفعاليات الطلابية في مختلف المجالات الرياضية، الثقافية، الاجتماعية بهدف توسيع قاعدة الممارسة الطلابية وكذلك اكتشاف المواهب المتميزة رياضيا التي تزخر بها جامعة عين شمس.

جدير بالذكر أن بطولة القاهرة الكبرى للكونغو فو تحت 20 عاما والتى فازت فيها اللاعبة سمر هانى بذهبية البطولة شهدت مشاركة 32 هيئه رياضية .
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