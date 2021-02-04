ولدكم عندنا وعليه نصف مليون جنيه.. تفاصيل قتل شخص وتقطيعه نصفين بمقابر قنا

نجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء يليم مساعد وزير الداخلية في كشف لغز مقتل شخص بقنا.





تبلغ لمركز نجع حمادي من سائق لودر 43 سنه مقيم دائرة المركز بخروج نجل عمومته أمين معمل 40 سنه مقيم بذات الناحية من مسكنه ولم يعد وتلقيه رسالة نصية على هاتفه المحمول من مجهول تتضمن ( ولدكم عندنا وعليه نصف مليون جنيه).





فـى وقت لاحق عُثر على جثة المتغيب (مُقسمة إلي نصفين) داخل جوال بمنطقة المقابر .



