ولدكم عندنا وعليه نصف مليون جنيه.. تفاصيل قتل شخص وتقطيعه نصفين بمقابر قنا

نجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء يليم مساعد وزير الداخلية في كشف لغز مقتل شخص بقنا.
تبلغ لمركز نجع حمادي من سائق لودر 43 سنه مقيم دائرة المركز بخروج نجل عمومته أمين معمل 40 سنه مقيم بذات الناحية من مسكنه ولم يعد وتلقيه رسالة نصية على هاتفه المحمول من مجهول تتضمن ( ولدكم عندنا وعليه نصف مليون جنيه).
فـى وقت لاحق عُثر على جثة المتغيب (مُقسمة إلي نصفين) داخل جوال بمنطقة المقابر .
توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الامن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط ادارة البحث الجنائى بامن قنا الى ان وراء ارتكاب الواقعة نجل عمومته مزارع 31 سنه وزوجته 25 سنه ربة منزل بإستهدافها أمكن ضبطهما - إعترفا وقرر الأول بأنه والمجني عليه يمتلكان قطعة أرض بالمشاركة وتقابلهما مصادفة بالزراعات بذات الناحية فحدثت بينهما مشادة كلامية لعدم مساعدة المجني عليه له فى زراعة الأرض تطورت لمشاجرة تعدي خلالها عليه بفأس على رأسه فأودي بحياته وترك جثته بذات المكان وتوجه لمسكنه وعاد هو وزوجته لنقله وإخفاء جثته إلا أنهما وجدا صعوبة فى ذلك فقام بتجزئة جثته إلي نصفين بإستخدام سكين ووضعه داخل جوال وقاما بنقله إلى منطقة المقابر .