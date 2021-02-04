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أخبار البلد

انطلاق الحملة القومية لتحصين المواشي .. السبت

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:22 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
اعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  انطلاق الحملة القومية الاولى لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادى المتصدع اعتبارا من بعد غد السبت 6 فبراير بمحافظات الجمهورية بهدف حماية الثروة الحيوانية من هذه الامراض.

وأكد ان الحملة تستهدف تحصين كل رءوس الماشية ويتم تنفيذ ثلاث حملات في العام بصفة دورية، مشددا على ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية اثناء الحملة للوقاية من فيروس كورونا وناشد المزراعيين والمربين التجاوب مع الحملة لتحصين مواشيهم وحمايتها من الأمراض.

من ناحيته قال د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان الحملة تأتي ضمن برنامج التحصينات التى تقوم الهيئة بتنفيذها سنويا لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والمعدية، موضحا انه تم توزيع اللقاحات والاحتياجات الخاصة بتنفيذ الحملة على مختلف مديريات الطب البيطرى.

واضاف محمود انه يتم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع السادة المحافظين والأجهزة المعاونة بكل محافظة من محليات وشرطة والاوقاف والمجتمع المدني وتأتى هذه الحملة امعانا فى السيطرة على مرض الحمى القلاعية بعتراته المختلفة. وكذلك لرفع المستويات المناعية للحيوانات.
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