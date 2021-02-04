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رياضة

رسميا.. إعارة أحمد حمدي لاعب الجونة إلى مونتريال إمباكت الكندي

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:52 م
محمد رشاد
أعلن مسئولو نادي الجونة بشكل رسمي إعارة اللاعب أحمد حمدي صانع ألعاب الفريق الاول لكرة القدم إلى صفوف مونتريال إمباكت، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حتى نهاية العام.

ويُنافس نادي مونتريال إمباكت الكندي في الدوري الأمريكي، ويتولى النجم الفرنسي تييري هنري قيادته تدريبيًا.

وقال الحساب الرسمي لنادي الجونة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نتمنى التوفيق للاعبنا أحمد حمدي الذي ينتقل لنادي مونتريال على سبيل الإعارة لنهاية العام".

وشارك أحمد حمدي مع الجونة هذا الموسم في 5 مباريات ببطولة الدوري المصري الممتاز، أحرز خلالهم هدفين.
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رسميا.. إعارة أحمد حمدي لاعب الجونة إلى مونتريال إمباكت الكندي

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