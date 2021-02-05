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تعليم

تصل إلى الحرمان من الاختبارات.. الكشف عن عقوبات المخالفين بارتداء الكمامات بعلوم عين شمس

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:02 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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باسنتي ناجي

قال الدكتور محد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس ،أن الكلية أنتهت من إعداد جداول الإختبارات  وتم إعلانها علي مواقع التواصل الإجماعتي بالصفحات الرسمية بالكلية ، وذلك لمنع تواجد الطلاب لالحرم الجامعي الإ بعد الإنتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي .

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كما أوضح " رجاء " خلال تصريحاته لموقع صدى البلد ،أن الكلية تطبق عقوبات فورية علي المخالفين بالإلتزام بالتدابير الوقائية كإرتداء الكمامة الطبية الحفاظ علي التباعد الإجتماعي ، لافتًا الى تعاون الأمن الجامعي مع إدارة الكلية في التأكد من إلتزام الطلاب بتفيد الإجراءات الوقائية اثناء أداء الإختبارات 

وأشار عميد الكلية الى أن العقوبات تتمثل في التحذير المرة الأولي ثم تطبيق قانون المخالفين بقواعد الإختبارات والتي من الممكن أن  تصل إلي حرمان من الإختبار، مؤكدًا علي الإلتزام بالتعقيم المستمر لكافة قاعات الكلية والكنترول للحفاظ علي الطلاب عقب الإنتهاء من كل إختبار
وأستطرد ، أن الكلية لديها إكتفاء ذاتي من الطهرات والكمامات الطبية كما أنها عتبر الموردة لكليات الجامعة ، منوهًا علي تطبيق العزل الصحي لورق الإجابة عقب إستملاه من الطلاب
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