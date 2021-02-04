جامعة الوادي الجديد: إعلان جداول امتحانات نصف العام بكل الكليات

أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد ، ان الجامعة انهت كافة الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي من المقرر عقدها عقب انتهاء إجازة نصف العام الدراسي اعتبارا من العشرين من فبراير الجارى موضحا أن هناك خطة مشددة من الجامعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وأكد رئيس الجامعة أنه تم إعلان جداول الامتحانات لكافة الكليات ليستعد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لأعمال الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2020/2021م.

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واضاف رئيس الجامعة أن الجامعة قامت بتوفير قاعات جيدة التهوية للجان الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب مع ارتداء الكمامات الطبية بمختلف الكليات ومع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد حرصا علي سلامة الطلاب وأعضاءهيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بالجامعة والعمل علي تسخير إمكانات الجامعة لتسير أعمال الامتحانات والعمل علي إنجاح إمتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل الظروف الإستثانية التي تمر بها البلاد..





واكد رئيس الجامعه على جاهزية الكليات الست بالجامعة لإستقبال الطلاب لإستكمال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لهذا العام في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وذلك في إطار توجيهات المجلس الأعلي للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي .





من جانب اخر أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، عن استكمال تنفيذ برنامج تحدي الدروس الخصوصية والمراجعة النهائية للمنهج الدراسي الخاص بالفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2020 / 2021 م والمنفذ بالمركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة ولليوم الرابع على التوالي.

أوضح النيلي، أن مجموعات التقوية اليوم في مادة الرياضيات، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة فيروس "كورونا المستجد"، ولا يجري دخول الطالب إلى المركز إلا بالكمامة والتباعد بين الطلاب داخل قاعة المحاضرات بالإضافة لأعمال التطهير والتعقيم، لافتًا أن البرنامج يحاضر به نخبة متميزة من ذوي الخبرات والمتميزين بالمواد الدراسية المختلفة.



