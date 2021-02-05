التموين تتعاقد على شراء 480 ألف طن قمح مستورد من 4 دول.. 15 مارس

٢٤٠ الف طن قمح فرنسي

١٢٠ الف طن قمح روسي

٦٠ الف طن قمح أوكراني

٦٠ ألف طن قمح روماني

وياتي ذلك في إطار سياسة الوزارة في تنويع مصادر الشراء من المناشيء المختلفة لضمان أعلى معدلات الجودة في إنتاج

رغيف الخبز البلدي، وبذلك يصل مدى الكفاية لأرصدة القمح

بالإضافة إلى توريدات القمح المحلي التي سيبدأ توريدها اعتبارًا

من ١٥ أبريل ٢٠٢١.