التموين تتعاقد على شراء 480 ألف طن قمح مستورد من 4 دول.. 15 مارس
الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:02 م
تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الأقماح،على كمية (٤٨٠ ألف طن قمح) خلال فترة شحن من ١٥ إلى ٣٠ مارس ٢٠٢١ من مصادر مختلفة :
٢٤٠ الف طن قمح فرنسي
١٢٠ الف طن قمح روسي
٦٠ الف طن قمح أوكراني
٦٠ ألف طن قمح روماني
وياتي ذلك في إطار سياسة الوزارة في تنويع مصادر الشراء من المناشيء المختلفة لضمان أعلى معدلات الجودة في إنتاج رغيف الخبز البلدي، وبذلك يصل مدى الكفاية لأرصدة القمح حتى ٣١ يوليو ٢٠٢١ بالإضافة إلى توريدات القمح المحلي التي سيبدأ توريدها اعتبارًا من ١٥ أبريل ٢٠٢١.