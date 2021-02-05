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حوادث

تجديد حبس سائق لاتهامه بحيازة أقراص مخدرة في منطقة الساحل

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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قرر قاضى المعارضات المختص، تجديد حبس سائق، 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه لاتهامه بحيازة اقراص مخدرة بقصد الاتجار فيها بمنطقة الساحل.

وكانت جهات التحقيق، قررت حبس سائق، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة اقراص مخدرة بقصد الاتجار فيها بمنطقة الساحل.

وامرت جهات التحقيق بارسال المضبوط للمعمل الكيميائي لفحصها واعداد تقرير مفصل بخواصها.

كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عنهم.

 تمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة من ضبط سائق بحوزته أقراص مخدرة بقصد الاتجار.

وفي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقاهرة لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الساحل، تمكنت من ضبط سائق، مقيم بكفر الشيخ حال استقلاله سيارة يعمل عليها كسائق وعثر بداخلها على كمية من الأقراص المخدرة.

واعترف بتحصله على المضبوطات من شخص ( غير معلوم لديه) بدائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ بقصد توصيلها لأحد الأشخاص "محدد" نظير تحصله على مبلغ مالي، أمكن ضبط الأخير حال حضوره لاستلام المضبوطات وتبين أنه عامل ، له معلومات جنائية ، مقيم بالجيزة وبحوزته مبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحضوره لاستلام المضبوطات بقصد الاتجار وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته قيمة شراء الأقراص المخدرة، واتُخذت الإجراءات القانونية.
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