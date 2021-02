تعرف على كيفية التقديم للدراسة في روما.. تفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن سفارة مصر بروما أفادت بأن جامعة Saint Camillus International University of Health Sciences فتحت باب التقدم للدراسة في تخصصات طب الأسنان والجراحه فضلا عن عدد من البرامج المتخصصة، علمًا بأن الجامعة تمنح شهادات للبرنامج الدراسى الجامعى الممتد لستة أعوام بمجال طب الاسنان وكذلك شهادات جامعية بالمجالات التالية :ـ





Nursing





Physiotherapy





Biomedical Laboratory Midwifery- Radiology





وأعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم منح للمتميزين من خريجى طلاب الجامعة فى الحصول على دبلومه الدراسات العليا المعترف بها فى أوروبا ، حيث يتم منح الدارسين حق الاقامة فى إيطاليا الى حين الحصول على شهاده الدبلومه، وذلك علمًا بأن اختيار الطلبه سيتم عبر الانترنت Online نظرًا لمراعاه تبعات جائحة كورونا.





ولمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الموقع الالكترونى التالى:ـ

https://www.unicamillus.org/it





وذلك علما بأن البعثات لاتتحمل اى نفقات عن تنفيذ هذه البرامج





وفي سياق متصل أعلنت الإدارة أن سفارة النمسا بالقاهرة أفادت بأن المركز الثقافى النمساوى يقدم منحًا دراسية مقدمة من النمسا للدارسين والخريجين والباحثين للعام الدراسى 2021/2022 .





والمنح الدراسية المتاحه للمصريين هى كالتالى:ـ





Franz Werfel Fellowship





Richard Plaschka Fellowship





Ernst Mach Grant





Ernst Mach Grant for Studying at an Austrian University of Applied Sciences





Ernst Mach Follow-up Grant





وأوضحت أنه لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكترونى التالى:ـ www.grants.at وذلك علما بان البعثات لاتتحمل اى نفقات عن تنفيذ هذه المنح.





كما أفاد المكتب الثقافى المصرى ببكين بأن جامعة تشينجوا بالصين تقدم برنامج IMPH للحصول على درجه الماجستير فى الصحه العامة مموله من الحكومه الصينيه بالتعاون مع وزارة التعليم الصينيه وهذه المنح تغطى مصاريف السفر الدولى والاقامه داخل الحرم الجامعة بالاضافه الى بدل الاعاشه .





علما بأن برنامج ماجستير الصحه العامه IMPH يعد احد البرامج التى تقدم للشباب المتميز بالصين Yes China ومدته سنه واحده والدراسه تكون باللغه الانجليزيه ويسهم هذا البرنامج فى اخراج جيل جديد من القاده للعمل فى الصحه العامه فى دول العالم الناميه

ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكترونى التالى:ـ





واشارة الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن أخر موعد للتقدم لهذه المنح هو : 31/3/2021 وذلك علما بان البعثات لاتتحمل اى نفقات عن تنفيذ هذه المنح.