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الهجرة تبحث طرق التعاون حول الدارسين بالخارج بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:48 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن شباب الأحزاب قاموا بزيارة المركز الذي قامت وزارة الهجرة بافتتاحه، معقبا: وزيرة الهجرة دعت التنسيقية لحضور الاجتماع من أجل بحث سبل أوجه التعاون بين التنسيقية والوزارة.

وأكمل: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستهدف الاستفادة من نجاحات تجربة التنسيقية التي تحققت خلال الأعوام القليلة الماضية لتكون منصة حوارية بين الشباب من مختلف التيارات السياسية.

وأضاف "فتحي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أبرز النجاحات تتمثل فى تمكين حقيقى للكوادر الشبابية بالدولة المصرية، حيث نرى فى أعضاء التنسيقية قدوة ونموذج يحتذى به ويمكننا تصديره لمختلف دول العالم من خلال شبابنا الدارسين بالخارج، الذين أثنوا على هذه التجربة وأشادوا بما تقدمه الدولة المصرية لشبابها، مشددا على أن شباب التنسيقية تبحث سبل التنسيق والتعاون المشترك. لتفعيل أهداف مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج
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