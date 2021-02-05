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حوادث

النصب على المواطنين.. ضبط شخص أنشأ أكاديمية وهمية بالجيزة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:14 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) لقيامه بإنشاء كيان تعليمى وهمى  "بدون ترخيص " بالعمرانية بالجيزة، وإستغلال ذلك الكيان لممارسة النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على الشهادات الجامعية.

 كما قام بالإعلان عنها على الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعى، زاعمًا كونه وكيلًا لجامعة دولية فى منح دورات تعليمية وإصدار شهادات بتخصصات مختلفة، وأن تلك الشهادات التى يمنحها للدارسين تمكنهم من العمل فى الشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج (خلافًا للحقيقة) نظير حصوله على مبالغ مالية، وعثر بمقر هذا الكيان بحضوره على عدد من الشهادات باللغة الإنجليزية منسوبة لإحدى الأكاديميات الدولية– عدد من شهادات الخبرة بأسماء أشخاص – عدد من إستمارات الإلتحاق بذلك الكيان–  مجموعة من الأوراق والمستندات الخاصة بنشاط الكيان).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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