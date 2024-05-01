مصطفى بكري: أبناء سيناء سطروا ملاحم وستظل تضحياتهم شاهدة على العصر

أكد النائب مصطفى بكري، المتحدث بأستم اتحاد القبائل العربية، أن أبناء سيناء الابطال سطروا ملاحم على مدار العصور، مشيرا إلى أنه ستظل بطولاتهم وتضحياتهم شاهدة على العصر.

وقال مصطفى بكري، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من سيناء، أن أرض سيناء تحررت من المستعمر، بعد حرب مجيدة، وتحررت من القوى الارهابية الغاشمة التي ارادت اختطاف هذه الأرض الطيبة، والتي سعت للتأمر ضد الوطن.

وتابع المتحدث بأستم اتحاد القبائل العربية، أنه نعمل على خفلق إطار شعبي يضم أبناء القبائل العربية، هدفه توحيد الصف، وإدماج كافة ابناء القبائل وفقا لثوابت الدولة الوطنية.